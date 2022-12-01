Spotify Wrapped nedir, nereden bakılır? Spotify Özet, en çok dinlenenler

Spotify Wrapped ile 2022 yılının özeti kullanıcılar ile buluşuyor. 2022 Spotify Wrapped'ın yayınlanacağı tarih kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. 2022 Spotify özeti yayımlandı. Peki Spotify Wrapped'a nereden girilir? 2022 Spotify özetine nasıl bakılır?

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Pek çok kullanıcının son 1 yıl içerisinde dinlemiş oldukları müzikleri harmanlayarak bir liste oluşturan Spotify, bu ekran üzerinden "2022'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2022", "Yılın Şarkıları 2022", "Yılın Kadın Sanatçıları 2022", "Yılın Erkek Sanatçıları 2022" ve daha bir çok kategoriye erişim sağlayacak.

SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify kullanıcıları, 2022 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

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SPOTİFY 2022 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı bu yıl UZI oldu. En çok dinlenen şarkı Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu. En çok dinlenen albüm yine UZI’nin El Chavo albümü olarak açıklandı. 2022’de Spotify’da en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak da Sezen Aksu yer aldı. En çok dinlediği grup ise Duman oldu.

SPOTİFY ÜCRETLİ Mİ?

Spotify İsveçli bir müzik veri akışı servisi olup, bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir.

SPOTİFY PREMİUM NEDİR?

Spotify Premium, reklamlar olmadan milyonlarca şarkıya erişmeni sağlayan dijital bir müzik hizmetidir. Spotify'ı Premium yani ücretli hesabı olanlar, bu tür kısıtlamalar olmadan uygulamayı kullanabilirler.

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SPOTİFY İNTERNETSİZ DİNLENİR Mİ?

Spotify'da kaydetmiş olduğunuz müzikleri internetiniz olmadan da müzik dinleyebilirsiniz.