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Steam güncel dolar kuru anlık

Dijital oyun dağıtım platformu Steam, dolar kuru ve Left 4 Dead 2 fiyatlarında değişikliğine gitti. Steam’ın yeni fiyatlandırmasına göre dolar kuru 1.8’den 10’a yükseltildi. 18,50 TL’den satılan Left 4 Dead 2 ise, an itibariyle Steam’de 105 TL’den satışta. Peki Stratera Games oyun fiyatları ne kadar? İşte Call of Duty Modern Warfare 2 ön sipariş fiyatı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Steam dolar kuru fiyatı ne kadar? Steam oyunları güncel fiyatları
Steam

Steam oyun platformu fiyatlandırma önerilerini güncelledi yeni ücretlendirmeleri sadece tavsiye niteliğinde. Fiyatlandırmaları yine Steam’in fiyat algoritmasına göre oyun geliştiricileri belirleyecek. Steam yeni dolar kuru fiyatını 1.8’den 10’a çıkararak 8.2’lik bir artış uygulayacağını söyledi. Oyun geliştiricilerinden olan Valve satış fiyatlarında bir değişiklik yapmayacağını ekledi.

Steam dolar kuru fiyatı ne kadar?

  • Anlık kullanıcı sayısında 30 milyonu aşarak rekor kıran oyun dağıtım platformu Steam, 1.8 TL'ye sabitlediği dolar kurunda güncelleme yaptı. Steam, yeni dolar kuru fiyatını 10’a çıkararak 8.2’lik bir artış uygulayacağını söyledi.

Ancak Steam'in yeni ücretlendirmelerinin sadece tavsiye niteliğinde olduğu belirtildi. Fiyatlandırmaları yine Steam’in fiyat algoritmasına göre oyun geliştiricileri belirleyecek. Oyun geliştiricilerinden olan Valve ise, satış fiyatlarında bir değişiklik yapmayacağını söyledi.

Stratera Games oyun fiyatları ne kadar?

Kurun güncellenmesiyle oyun fiyatları da tavan yaptı. Şu anda Stratera Games tarafından geliştirilen oyunlar 125 TL’den başlayan fiyatlara satılıyor. Bu fiyat düne kadar 24 TL’ydi. Örnek olarak “Call of Duty Modern Warfare 2” oyunun ön sipariş fiyatı 699,00 TL’den 1099,00 TL olarak güncellendi. 18,50 TL’den satılan Left 4 Dead 2 ise, an itibariyle Steam’de 105 TL’den satışta.

Oyun geliştiricilerin dizaynı konusunda projeler yürüten Dora Özsoy yeni fiyat önerisi hakkında Twitter hesabından yorumlarda bulundu. Özsoy, "Panel, mevcut önerilen fiyatların altındaki oyunlarda uyarı gösteriyor. Bu da zaten çıkmış oyunlara da zam yapılabileceğini gösteriyor. 11$ - 24TL'lik oyunumuza yeni önerilen fiyat 125 TL" ifadelerini kullandı.

Steam anlık kullanıcı sayısı rekoru kırıldı

  • Steam'de anlık kullanıcı sayısı rekoru bir kez daha geçildi. 23 Ekim'de tam 30 milyon 32 bin 5 kişi, aynı anda Steam'de oyun oynuyordu.

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