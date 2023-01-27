Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, yaptığı açıklamada, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da vaka sayılarında artış görülen, Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkelerde çocuk ölümlerine neden olan Strep-A bakterisinin yol açtığı enfeksiyona ilişkin bilgileri paylaştı.

Strep-A

Strep A, boğazda ve deride görülen, ölümcül sonuçlar doğurabilen hastalık olarak son dönemde çocuk ölümlerine yol açması nedeniyle gündeme geldi. Strep A belirtileri arasında genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile gelen ağrı görülüyor. Strep A tükürük damlacıkları yoluyla havadan ve burun salgısı şeklinde bulaşabiliyor.

Strep-A hastalığı nedir?

Strep A nedir?

Strep A, çok sayıda enfeksiyona neden olabilen A Grubu Streptokok bakterisini ifade ediyor. Vakalar genellikle hafif geçiyor ancak A Grubu strep ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Strep A nedeniyle bakteriler vücudun derinliklerine inerek akciğerleri, kasları ve kan dolaşımını enfekte ettiğinde ortaya çıktı.

Strep A nasıl anlaşılır?

Strep A belirtileri neler, nasıl anlaşılır?

Strep A semptomları genellikle grip benziyor ve esas olarak bazen “strep boğaz” olarak adlandırılan boğaz ağrısını barındırıyor.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile ağrı. Ateş (38°C veya üstü) Kırmızı ve şişmiş bademcikler, bazen dil üzerinde beyaz lekeler. Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler. Baş ağrısı. Bulantı ve/veya kusma. Boyunda şişmiş lenf bezleri. Vücut ağrıları ve deride döküntü. Bu hastalıkta viral enfeksiyonlarda daha çok gördüğümüz burun akıntısı, göz kızarıklığı, öksürük, ses kısıklığı, ishal gibi şikayetler genelde olmaz.

Strep A nasıl bulaşır?

Strep A nasıl bulaşır?

Strep A aslında insanın florasında hastalık yapmadan zaten bulunur ama burada asıl sorun, flora dışı yerlere bulaştığı zaman yaptığı enfeksiyon ve hasarlardır. Yüksek derecede bulaşıcıdır. Anneden geçen antikorlara bağlı olarak yenidoğanda hastalık nadirdir. Farenjit genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda, özellikle küçük okul çağı çocuklarında, en yüksektir.

Strep-A

Akut farenjitli tedavisiz çocuklar, Strep A’yı tükürük damlacıkları yoluyla havadan ve burun salgısı şeklinde yayabilirler. Yakın temas bulaşmada önemlidir. Bu yüzden okullar ve evler yayılma için önemli ortamlardır. Farenjit için kuluçka süresi 2-5 gündür. Strep A, sık yakın temasın olduğu ortamlarda salgın hastalığa neden olma potansiyeline sahiptir. Ciddi ilerleyici Strep A enfeksiyonlarının yüzde 50’sinde enfeksiyon etkeninin vücuda giriş kapısı bilinmemektedir. Bunların bir kısmı nadiren farenjit enfeksiyonunu takiben gelişir. Öksürme sırasında ağzın kapatılması, ellerin iyi yıkanması ve maske takılması bulaşma riskini azaltır.

Strep-A aşısı

Strep A aşısı var mıdır?

Strep A enfeksiyonlarını önlemek amacıyla uzun süreli antibiyotik kullanımının tek koşulu, akut romatizmal ateş ya da akut romatizmal kalp hastalığı geçirmiş hastadır. Etkinliği saptanmış streptokok aday aşısı vardır, ancak streptokokun çok sayıdaki tipini tek bir aşı içinde sunmak zor bir prosedür olduğu için şu an aşının yaygın ve rutin bir kullanımı bulunmamaktadır.

Strep-A bakterisinden korunma yöntemleri

Strep A enfeksiyonundan nasıl korunulur?

Streptokok A grubu bulaşabilir. Bu nedenle bulaşı önlemek adına da hasta kişilerle sarılmak, tokalaşmak, ortak havlu kullanmak, ortak kaşık kullanmak gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Kişisel hijyen tedbirlerine çok dikkat edilmelidir. Antibiyotik tedavisi başlandıktan 24-48 saat sonra bulaştırıcılık sonlanmaktadır. Tedavi almayan kişiler 2-3 haftaya kadar enfeksiyonu bulaştırabilmektedir.



