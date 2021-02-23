Su Kaçağı Nasıl Tespit Edilir?

Su kaçağını anlamak için bazı noktalara bakmak gerekir. Aşağıdaki yöntemler kullanılarak su kaçağı tespiti yapılabilir:

• Evde su kaçağı olduğundan şüpheleniyorsanız, önce faturayı kontrol etmelisiniz. Faturanız yüksek tutarlı olabilir.

• Su damlacıkları evinizin veya komşularınızın tavanına düşebilir. Bu damlalar sürekli olarak düşerse, temiz su tesisatında kaçak olabilir.

• Ayrıca tavanda veya duvarda dökülme ve küf oluşabilir.

• Su damlacıkları zaman zaman dışarı akarsa atık su tesisatında bir sızıntı vardır. Çünkü atık su arıtma tesisleri tuvalet, banyo ve mutfak gibi yerlerdir. Bu alanlar kullanıldığında su akmaya başlar ve kullanılmadığında su akışı durur.

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• Çevreleyen sızıntı hoş olmayan bir koku yayar, duvarlar sararır ve kararır ve kötü bir görüntü oluşur.

Kalorifer Tesisatındaki Su Kaçağı Nasıl Anlaşılır?

Kalorifer hattındaki su sızıntısını tespit etmek için kombi basınç göstergesine bakmak gerekir. Kazanın basıncı her defasında düşüyorsa ve su eklemeniz gerekiyorsa kazan tesisatında su kaçağı olabilir demektir. Ancak 2-3 ayda bir yarım bar düşürürseniz bu normaldir.

Isıtıcı sızıntılarını tespit etmek için termal görüntüleme kameraları kullanılmaktadır. Bir termal kamera ile sıcak kalorifer borusu betonun altında bile görülebilir. Bu sayede ısıtma borusunda herhangi bir kırılma olursa anında tespit edilir. Bu noktadan tespit edilen arıza için, alan küçük çaplı olarak kırılır ve borunun kırık kısmına ulaşılır. Kısa sürede tamir edilerek kullanıma hazır hale gelir.

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Su Kaçağı Neden Olur?

Su kaçağının nedenleri su tesisatlarındaki zayıflık ve evin yapımı sırasında özenli olmamaktır. Bazen bu sızıntılara bilinçsiz kullanım neden olur. Su borusu görünür bir konumdaysa, koruması çok iyi yapılmalı ve keskin malzemelerin su borusuna temas etmesini önlenmelidir. Yeraltı su borularında da su kaçağı meydana gelebilir. Nedeni, tüpün bir süre sonra deforme olmasıdır. Süre dolduğunda bu yeraltı boru hatlarının gerekli bakımları su kaçağı tespit hizmeti ile uzmanların kontrolünde yapılmalıdır.

Banyodaki Su Kaçağı Nasıl Bulunur?

Banyoda meydana gelen su sızıntısını tespit etmek için şu adımlar izlenmelidir:

• Banyodaki sızıntıları tespit etmeden önce, sızıntının hangi tesisat borusunda olduğu belirlenmelidir.

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• Kurulum boru hattını onayladıktan sonra, boru hattının geçtiği yol kontrol edilmelidir.

• Ancak banyoda bir sızıntıyı tespit etmek zordur.

• Banyolarda sızıntıları tespit etmenin zorluğunun nedeni fayanslardır.

• Banyoda fayans olduğu için sızıntı olsa bile görülemez.

• Ancak alt apartmanın tavanında veya duvarında belirtiler göründüğünde, banyoda bir sızıntı olduğu anlaşılabilir.

Neden Banyoda Su Kaçağı Olur?

Banyoda su sızıntısı olmasının nedenleri oldukça fazla şeyden kaynaklanabilir. Bu nedenler aşağıda verilmiştir:

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• Banyodaki su sızıntısının en büyük nedeni, inşaat sürecinde kalitesiz malzemelerin kullanılmasıdır. Kalitesiz malzemeler kullanılarak yapılan montaj sonucunda yeni binalarda dahi kısa sürede su sızıntısı meydana gelecektir.

• Banyo suyu bazen tıkanma nedeniyle sızar. Banyo drenaj borusu tıkalı olduğu için su yeni bir çıkış yolu bulabilir.

• Boru döşerken kalitesiz su borularının kullanılmasından kaynaklanabilir.

• Aşırı basınç su borusunun patlamasına neden olur.

• Düşük kaliteli musluklar kullanılması veya muslukların uzun süre değiştirilmemesi kaçaklara neden olabilir.

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• Eski bir su tesisatı da banyoda su sızıntısına neden olabilir.

Bu durumla karşılaşmamak için bazı detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlardan en önemlisi tesisatın yenilenmesidir. Yenilenmemiş tesisat sürekli arızalara neden olacağı için daha fazla maliyet çıkarır. Tesisat maliyetten kaçınmak için yenilenmezse, su sızıntısına neden olur. Böylelikle daha az hasar ve daha az maliyetle su kaçağı önlenebilir.