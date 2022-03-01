Şubat Ayı 2022 Enflasyon Rakamları: Şubat ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 11,1, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 10,45 artış gösterdi. Mart ayının gelmesi ile birlikte Şubat ayı enflasyon oranının da açıklanması bekleniyor.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart 2022 Perşembe gününde açıklanmış olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınladı. Söz konusu özette enflasyon gelişmeleriyle ilgili “Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.

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Piyasa Katılımcıları Anketi Şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemiştir. Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler Şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.

ŞUBAT AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Yapılan anket sonuçlarına göre, piyasa aktörleri Şubat enflasyonunun yıllık bazda yüzde 52,85 olmasını bekliyor.

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