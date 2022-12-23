Özgün Suda hangi elementler, hangi mineraller bulunur?
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Suda hangi elementler, hangi mineraller bulunur?

Sağlıklı bir yetişkinin kilo başına her gün yaklaşık 35 ml su içmesi uzmanlar tarafından bildiriliyor. İçtiğimiz suyun kalitesi de bir o kadar önem taşıyor. Su içerisinde çeşitli elementler bulunduruyor. Bu elementler arasında, su molekülünü oluşturan hidrojen ve oksijen elementleri yer alır. Ayrıca, suda yüzde 0.1 ile 2 arasında oranlarda bulunan bazı mineraller de bulunabilir. Bu minareler arasında, sodyum, klor, kalsiyum ve magnezyum gibi elementler yer alır. Suda bulunan bu elementler, su molekülünü oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerine ek olarak, suyun çeşitli özelliklerini etkileyen ve suda bulunan diğer maddelerle birleşerek, suyun çeşitli özelliklerine neden olurlar. Peki suyun içinde bulunan minerallerin insan sağlığına faydaları nelerdir? En iyi su değerleri nasıl olmalıdır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suda hangi elementler, hangi mineraller bulunur?
Su içindeki elementler

İnsanlar ve diğer canlılar için hayati bir ihtiyaç olan ve vücudumuzun en önemli bileşenlerinden biri olan su, yeryüzünde bulunan her şeyin temel kaynağıdır. Su içerisinde birçok element bulundurmaktadır. Bu elementlerin faydalarını haberimizde bulabilirsiniz.

SUYUN İÇİNDE BULUNAN MİNERALLERİN FAYDALARI NELER?

Kalsiyum

Kemik sağlığı konusunda bireylere oldukça fayda sağlamaktadır.

Magnezyum

Birey için tam bir enerji kaynağıdır. Anabolik gelişim için gerekli olan bu mineral, su içerisinde bulunmaktadır.

Potasyum

Vücudun elektrolit dengesini sağlamaktadır. Aynı şekilde tansiyonu da dengeleyici özellikleri barındırmaktadır.

Florür

Kemik ve diş sağlığı için florürün fazlası canlı bünyesine zarar vermektedir.

Sodyum

Suda bulunan ve önemli mineraller arasında yerini alan sodyum elementi vücut ısısının dengelenmesi ve elektrolit dengesinin sağlanmasını sağlamaktadır. Hücrelerden giriş çıkış yapan maddelerin geçiş işlemini gerçekleştirmektedir. Aksiyon potansiyelinin gerçekleşmesinde de oldukça büyük görevi olan sodyum, su içerisinde bulunan önemli mineraller içerisindedir.

EN İYİ SU DEĞERLERİ NASIL OLMALIDIR?

Yapılan araştırmalardaki güncel verilere göre; 7.2 ve 8.5 pH aralığındaki su normal değeridir ve Türk standartlarına göre sağlıklı kabul edilir. Düşük pH içeren su ve çok yüksek ölçülen su tüketime uygun değildir. Eğer mide probleminiz varsa; düşük pH değerine sahip suyu içmeniz hastalığı tetiklemektedir.


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