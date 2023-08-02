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EGM’de en kritik atama: Özel Harekat Başkanlığına Süleyman Karadeniz getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel Harekat Başkanlığına Süleyman Karadeniz’in getirildiğini açıkladı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamaları listesi. Peki Özel Hareket Başkanlığına getirilene Süleyman Karadeniz hangi görevlerde bulundu?

16:45 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz oldu

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz oldu

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni atamaları açıkladı. Özel Harekat Başkanlığına Süleyman Karadeniz getirildi.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz hangi görevlerde bulundu?

İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanı oldu. Süleyman Karadeniz'in İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü sitesindeki açıklaması şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz teşkilat mensuplarımızın barınma, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, moral değerlerini yükseltmek ve onlara sıcak bir aile ortamı hazırlamak için faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut hizmet kalitemizi yükseltmek bunun yanı sıra imkanlarımız ölçüsünde yeni hizmet alanlarında da hizmet verebilmek arzusundayız. Bu duygularla tesislerden yararlanan konuklarımıza ve meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Süleyman Karadeniz-1. Sınıf Emniyet Müdürü".

EGM başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamaları listesi

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni atamaları açıkladı.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamaları listesi.

Yapılan görev değişiklikleri ile Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, İzmir PMEM Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekilliğine, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dair Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı ise Terörle Mücadele Daire Başkanlığına atandı.


EGM polis atama isim listesi 2023 Resmi Gazete'de!
EGM polis atama isim listesi 2023 Resmi Gazete'de!

Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayınlandı. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. EGM polis atama listesi sorgulaması Resmi Gazete ile öğrenilebiliyor. İşte, 2 Ağustos EGM polis atama isim listesi 2023 ve konu hakkında bilgiler.

#Süleyman Karadeniz
#Süleyman Karadeniz özel hareket başkanı
#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
26 dakika önce
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