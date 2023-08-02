Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz oldu
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni atamaları açıkladı. Özel Harekat Başkanlığına Süleyman Karadeniz getirildi.
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz hangi görevlerde bulundu?
İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanı oldu. Süleyman Karadeniz'in İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü sitesindeki açıklaması şu şekilde:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz teşkilat mensuplarımızın barınma, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, moral değerlerini yükseltmek ve onlara sıcak bir aile ortamı hazırlamak için faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut hizmet kalitemizi yükseltmek bunun yanı sıra imkanlarımız ölçüsünde yeni hizmet alanlarında da hizmet verebilmek arzusundayız. Bu duygularla tesislerden yararlanan konuklarımıza ve meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Süleyman Karadeniz-1. Sınıf Emniyet Müdürü".
EGM başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamaları listesi
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni atamaları açıkladı.
İşte Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamaları listesi.
Yapılan görev değişiklikleri ile Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, İzmir PMEM Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekilliğine, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dair Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı ise Terörle Mücadele Daire Başkanlığına atandı.