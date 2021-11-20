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Süper Lig 13. maç fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig'de 13. hafta, 20 Kasım Cumartesi günü Hatayspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçla başladı. Ardından GZT Giresunspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Başakşehir, evinde ağırladığı Sivasspor ile ve Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması ile Süper Lig'in 13. haftasının ilk günü geride kaldı. Peki, Süper Lig 13. hafta maçları hangileri? Süper Lig 13. hafta güncel puan durumu ne? İşte Süper Lig 13. hafta maçları fikstürü ve güncel puan, skor durumu haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 13. maç fikstürü ve güncel puan durumu
süper lig 13. hafta

Süper Lig 13. haftasında mücadeleler heyecanla takip ediliyor. Süper Lig 13. haftanın ilk 4 maçı 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. Peki, hangi takım kaç puan aldı? Süper Lig'in 13. haftasında kalan maçlar hangileri?

SÜPER LİG 13. HAFTA

Haftanın öne çıkan müsabakasında ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde maçı hakem Umut Meler yönetecek.

SÜPER LİG 13. HAFTA OYNANAN MAÇLAR VE SKOR DURUMU

20.11.2021 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR 3 - 1 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

20.11.2021 16:00 GZT GİRESUNSPOR 1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

20.11.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.11.2021 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

SÜPER LİG 13. HAFTA OYNANACAK MAÇLAR

21.11.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

21.11.2021 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21.11.2021 16:00 ALTAY - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

21.11.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

22.11.2021 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

22.11.2021 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

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