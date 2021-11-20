Süper Lig 13. maç fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig 13. haftasında mücadeleler heyecanla takip ediliyor. Süper Lig 13. haftanın ilk 4 maçı 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. Peki, hangi takım kaç puan aldı? Süper Lig'in 13. haftasında kalan maçlar hangileri?
SÜPER LİG 13. HAFTA
Haftanın öne çıkan müsabakasında ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde maçı hakem Umut Meler yönetecek.
SÜPER LİG 13. HAFTA OYNANAN MAÇLAR VE SKOR DURUMU
20.11.2021 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR 3 - 1 FRAPORT TAV ANTALYASPOR
20.11.2021 16:00 GZT GİRESUNSPOR 1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
20.11.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
20.11.2021 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.
SÜPER LİG 13. HAFTA OYNANACAK MAÇLAR
21.11.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
21.11.2021 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
21.11.2021 16:00 ALTAY - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
21.11.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
22.11.2021 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22.11.2021 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.