Süper Lig 13. maç fikstürü ve güncel puan durumu Süper Lig'de 13. hafta, 20 Kasım Cumartesi günü Hatayspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçla başladı. Ardından GZT Giresunspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Başakşehir, evinde ağırladığı Sivasspor ile ve Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması ile Süper Lig'in 13. haftasının ilk günü geride kaldı. Peki, Süper Lig 13. hafta maçları hangileri? Süper Lig 13. hafta güncel puan durumu ne? İşte Süper Lig 13. hafta maçları fikstürü ve güncel puan, skor durumu haberimizde...

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