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Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman?

Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesi 25 Aralık'ta başlayacak. Süper Lig 15. haftası Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. İşte Süper Lig 15. hafta maç fikstürü

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 15. hafta maç fikstürü: Trabzonspor-Fenerbahçe ne zaman saat kaçta? Süper Lig maç programı
Süper Lig 15. hafta maç programı

Süper Lig arasının ne zaman biteceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Dünya Kupası final tarihinin belli olmasıyla birlikte, Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarih belirlendi. Buna göre, Süper Lig maçları 25 Aralık’ta başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

Süper Lig 15. hafta maç fikstürü

  • 25 / 12 Hatayspor-Giresunspor
  • 25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor
  • 25 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor
  • 25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
  • 25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş
  • 25 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK
  • 25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor
  • 25 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe
  • 25 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

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