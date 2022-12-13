Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman?

Süper Lig arasının ne zaman biteceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Dünya Kupası final tarihinin belli olmasıyla birlikte, Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarih belirlendi. Buna göre, Süper Lig maçları 25 Aralık’ta başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.
Süper Lig 15. hafta maç fikstürü
- 25 / 12 Hatayspor-Giresunspor
- 25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor
- 25 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor
- 25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
- 25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş
- 25 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK
- 25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor
- 25 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe
- 25 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü