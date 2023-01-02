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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Süper Lig'in 17. haftası, 3 Ocak Salı günü oynanacak iki maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı netleştii. İşte Süper Lig'de 17. hafta maçları ve saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 17. hafta maçları: Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3-5 Ocak maç tarihleri, fikstür
Süper Lig 17. hafta

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın 2 maçla başlayacak. Günün ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. İkinci maçta ise saat 20.00'de Fenerbahçe, Antalya'ya konuk olacak.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

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