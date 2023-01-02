Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın 2 maçla başlayacak. Günün ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. İkinci maçta ise saat 20.00'de Fenerbahçe, Antalya'ya konuk olacak.
SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇLARI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Ocak Salı:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)