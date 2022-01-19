Süper Lig puan durumu! 22. hafta Süper Lig maç sonuçları, sıralama tablosu Süper Lig puan durumu 19 Ocak! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 22. hafta heyecanıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı haftada bu akşam Fenerbahçe ve Trabzonspor da sahne alacak. İşte 19 Ocak itibariyle Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları haberimizde...

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