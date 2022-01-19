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Süper Lig puan durumu! 22. hafta Süper Lig maç sonuçları, sıralama tablosu

Süper Lig puan durumu 19 Ocak! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 22. hafta heyecanıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı haftada bu akşam Fenerbahçe ve Trabzonspor da sahne alacak. İşte 19 Ocak itibariyle Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu! 22. hafta Süper Lig maç sonuçları, sıralama tablosu
süper lig

19 Ocak TFF Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu sorgulamaları devam ediyor. Merak konusu olan Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu nasıl? sorusunun cevabı...

SÜPER LİG 22. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇLARI

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK 0-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon) (YARIDA KALDI)

20.00 İttifak Holding Konyaspor 1-0 Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor 0-0 Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe 2-1 Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor 1-0 Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

3 puan Fenerbahçenin

3 puan Fenerbahçe'nin

​Fenerbahçe geriye düştüğü maçta 2-1 kazandı.
Okan Kocuk maça damga vurdu

Okan Kocuk maça damga vurdu

​Üst üste kurtardığı iki penaltıyla kahramanlaştı.
CHPli Belediye Başkanının danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ulusa seslendi.

12 noktada ulaşım durdu

12 noktada ulaşım durdu

Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı.

​Türkiye'nin 19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

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