Süper Lig puan durumu! 22. hafta Süper Lig maç sonuçları, sıralama tablosu

19 Ocak TFF Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu sorgulamaları devam ediyor. Merak konusu olan Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu nasıl? sorusunun cevabı...
SÜPER LİG 22. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇLARI
18 Ocak Salı:
17.00 Gaziantep FK 0-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon) (YARIDA KALDI)
20.00 İttifak Holding Konyaspor 1-0 Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor 0-0 Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe 2-1 Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor 1-0 Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)