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Süper Lig 36. haftanın maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. haftanın maç programını açıkladı. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü oynanacak. Şampiyonluğu ve küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçların yer alması nedeniyle tüm karşılaşmaların başlama saati aynı olacak. İşte Süper Lig'de 36. haftanın maç programı.

14:06 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Süper Lig bu haftanın maçları

Süper Lig bu haftanın maçları

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak.

TFF'nin açıklaması: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü oynanacaktır. VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor müsabakasının oynanacağı stat daha sonra ilan edilecektir.

Süper Lig 36. hafta maç programı

Fenerbahçe-Antalyaspor

Ankaragücü-Galatasaray

Giresunspor-Trabzonspor

İstanbulspor-Adana Demirspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Konyaspor

Karagümrük-Kayserispor

(Beşiktaş BAY geçecek)

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