Süper Lig 36. haftanın maç programı belli oldu

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yendi. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki İtalyan takımından Inter, ezeli rakibi Milan'ı 1-0 yenerek İstanbul'da oynanacak finale yükseldi. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı.