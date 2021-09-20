Süper Lig 6. hafta maçları ve fikstür

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 6. hafta maçları merak ediliyor. Süper Lig'de bu haftanın maçları:
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇLARI
Lig'de 5. haftanın ardından tabloda durum değişti. Beşiktaş ve Trabzonspor 13 puanla ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 9. sırada bulunuyor. Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Antalyaspor ile 6. hafta açılış maçı gerçekleşecek.
Yarın:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
23 Eylül Perşembe:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)