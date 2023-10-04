Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig 8. hafta maçları ve hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu. Süper Lig’de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte fikstür.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA HAKEMLERİ KİMLER?
Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:
20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan