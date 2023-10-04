UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde İsviçre temsilcisi Lugano’yu konuk ediyor. İlk maçında zorlu Club Brugge deplasmanından 1 puan çıkaran siyah-beyazlılar gruptaki ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkıyor. Bodo / Glimt ile oynadığı ilk maçta 0-0 eşitlikle berabere kalan Lugano, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.