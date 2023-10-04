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Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kim?

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig’de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Bu kapsamda haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte 8. hafta fikstürü.

14:17 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig 8. hafta maçları ve hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu. Süper Lig’de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte fikstür.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA HAKEMLERİ KİMLER?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

6 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Trendyol Süper Lig
#TFF
#Türkiye futbol Federasyonu
#8. hafta fikstürü
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