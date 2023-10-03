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Kayserispor - Başakşehir maçından gol sesi çıkmadı: 0-0 | ÖZET

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kayserispor evinde Başakşehir FK’yı ağırladı. Maçta gol olmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Kayserispor ligde 4. beraberliğini alarak 10 puanla 9. sırada yer aldı. Başakşehir ise ilk beraberliğini alarak 4 puanla 18. sırada yer aldı. Kayserispor - Başakşehir maç özeti ve Trendyol Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:58 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayserispor 0-0 Başakşehir FK Maç Özeti

Kayserispor 0-0 Başakşehir FK Maç Özeti

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Başakşehir FK ile karşılaşıyor. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Kayserispor - Başakşehir maç özeti haberimizde.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ ÖZETİ

Kayserispor - Başakşehir maç özetini izlemek için

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Kayserispor
#Başakşehir FK
#Trendyol Süper Lig
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