Trendyol Süper Lig 3. hafta açılış maçında Kayserispor evinde Samsunspor'u konuk etti. Maç Kayserispor’un 2-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kayserispor'un golü 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Yılport Samsunspor'un tek golünü ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Kayserispor - Samsunspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.