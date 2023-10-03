Kayserispor 0-0 Başakşehir FK Maç Özeti
Kayserispor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Başakşehir FK ile karşılaşıyor. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Kayserispor - Başakşehir maç özeti haberimizde.
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ ÖZETİ
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ ÖZETİ
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ SONUCU
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Kayserispor
#Başakşehir FK
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce