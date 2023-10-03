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Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde İsviçre temsilcisi Lugano’yu konuk ediyor. İlk maçında zorlu Club Brugge deplasmanından 1 puan çıkaran siyah-beyazlılar gruptaki ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkıyor. Bodo / Glimt ile oynadığı ilk maçta 0-0 eşitlikle berabere kalan Lugano, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:21 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. D Grubunda ilk hafta sonunda tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı ve bütün takımların 1 puanı bulunuyor. Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu Beşiktaş - Lugano maçı
5 Ekim Perşembe saat 19.45’
te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

1 Ersin Destanoğlu

6 Omar Colley

12 Daniel Amartey

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

11 Milot Rashica

19 Amir Hadziahmetovic

22 Bakhtiyor Zaynutdinov

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

LUGANO

1 Amir Saipi

4 Kreshnik Hajrizi

5 Albian Hajdari

26 Martim Marques

6 Jhon Espinoza

7 Roman Macek

14 Jonathan Sabbatini

16 Anto Grgic

21 Yanis Cimignani

31 Ignacio Aliseda

19 S. Vladi

BEŞİKTAŞ - LUGANO CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ HAKEM

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda evinde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu’ndan David Fuxman yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Lugano ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman’ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.

Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR’da Nati Dotan oturacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI


Adana Demirspor Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti | ÖZET
Adana Demirspor Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 4-2'lık skorla kazandı. Goller dakika 8' Younes Belhanda, 17' M'baye Niang, 59' Emre Akbaba, 75' Yusuf Erdoğan, 79' Vincent Aboubakar ve 89' Milot Rashica'dan geldi. Maçın 46. dakikasında başına darbe alan Younes Belhanda hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alarak 11 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 2. mağlubiyetini alarak 10 puanla 6. sırada yer aldı. Adana Demirspor - Beşiktaş maç özetini izlemek ve Trenyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.





#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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