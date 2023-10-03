Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. D Grubunda ilk hafta sonunda tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı ve bütün takımların 1 puanı bulunuyor. Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.