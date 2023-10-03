Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. D Grubunda ilk hafta sonunda tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı ve bütün takımların 1 puanı bulunuyor. Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
1 Ersin Destanoğlu
6 Omar Colley
12 Daniel Amartey
24 Valentin Rosier
26 Arthur Masuaku
8 Salih Uçan
11 Milot Rashica
19 Amir Hadziahmetovic
22 Bakhtiyor Zaynutdinov
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
LUGANO
1 Amir Saipi
4 Kreshnik Hajrizi
5 Albian Hajdari
26 Martim Marques
6 Jhon Espinoza
7 Roman Macek
14 Jonathan Sabbatini
16 Anto Grgic
21 Yanis Cimignani
31 Ignacio Aliseda
19 S. Vladi
BEŞİKTAŞ - LUGANO CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ HAKEM
Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda evinde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu’ndan David Fuxman yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Lugano ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman’ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.
Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR’da Nati Dotan oturacak.