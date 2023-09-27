Trendyol Süper Lig 4. haftasında Hatayspor evinde Adana Demirspor’u konuk etti. 6 golün atıldığı çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve maç 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Goller dakika 40’ Cherif Ndiaye, 53’ ve 73’ Carlos Strandberg (2), 75’ Fisayo Dele-Bashiru, 84’ Andrew Gravillon ve 89’ Nani’den geldi. Hatayspor ligin 4. haftasında 3. beraberliğini alarak 6 puanla 6. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 5 puanla 10. sırada yer aldı. Hatayspor - Adana Demirspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.