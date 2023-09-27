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Adana Demirspor Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 4-2'lık skorla kazandı. Goller dakika 8' Younes Belhanda, 17' M'baye Niang, 59' Emre Akbaba, 75' Yusuf Erdoğan, 79' Vincent Aboubakar ve 89' Milot Rashica'dan geldi. Maçın 46. dakikasında başına darbe alan Younes Belhanda hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alarak 11 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 2. mağlubiyetini alarak 10 puanla 6. sırada yer aldı. Adana Demirspor - Beşiktaş maç özetini izlemek ve Trenyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

22:02 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Özeti

Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Özeti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Adana Demirspor Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Galibiyet golleri Belhanda, Niang, Emre Akbaba ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vincent Aboubakar ve Milot Rashica kaydetti. Adana Demirspor'da ilk golün sahibi Younes Belhanda başına kötü bir darbe alarak hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti haberimizde.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Adana Demirspor - Beşiktaş maç özetini izlemek için

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

TRENYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Adana Demirspor
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
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