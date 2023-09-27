Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Özeti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Adana Demirspor Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Galibiyet golleri Belhanda, Niang, Emre Akbaba ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vincent Aboubakar ve Milot Rashica kaydetti. Adana Demirspor'da ilk golün sahibi Younes Belhanda başına kötü bir darbe alarak hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor - Beşiktaş maç özeti haberimizde.