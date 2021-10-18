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9. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig 9. hafta maçlarında puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig Puan Durumu, TFF ile 9. Hafta güncel Süper Lig Puan Durumu Sıralama tablosu nasıl? Süper Lig'de puan durumu 17 Ekim'de oyanan maçların ardından değişti. Peki, Süper Lig'de güncel puan tablosu nasıl? 9. hafta Süper Lig maç sonuçları ve 18 Ekim itibariyle haftanın kalan maçları haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
9. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları
süper lig

Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü dev maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. 17 Ekim'de gerçekleşen Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından Süper Lig'de puan durumu değişti. İşte 9. hafta Süper Lig puan tablosu...

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN TABLOSU

Güncel Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları bilgileri şöyle;


SÜPER LİG 9. HAFTA OYNANAN MAÇLAR


SÜPER LİG 9. HAFTANIN KALAN MAÇLARI

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

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