9. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü dev maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. 17 Ekim'de gerçekleşen Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından Süper Lig'de puan durumu değişti. İşte 9. hafta Süper Lig puan tablosu...
SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN TABLOSU
Güncel Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları bilgileri şöyle;
SÜPER LİG 9. HAFTA OYNANAN MAÇLAR
SÜPER LİG 9. HAFTANIN KALAN MAÇLARI
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)