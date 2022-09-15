Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta heyecanı yarın Galatasaray-Konyaspor ve Hatayspor-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.
SÜPER LİG 7. HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında heyecan yarın, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış günü 2 maç ile başlayacak. Galatasaray, Konyaspor’u, Hatayspor ise Kayserispor’u konuk edecek. Beşiktaş da deplasman İstanbulspor’a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
- Yarın
- 20.00 Galatasaray - Konyaspor
- 20.00 A.Hatayspor - Y.Kayserispor
- 17 Eylül Cumartesi
- 17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa
- 20.00 İstanbulspor - Beşiktaş
- 20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor
- 18 Eylül Pazar
- 17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük
- 17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
- 20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor
- 20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
GALATASARAY- KONYASPOR MAÇI BİLETİ FİYATLARI