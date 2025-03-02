Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. 3-3'lük skor ile tamamlanan maçın ardından puan durumu tablosu da yenilendi. Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray ve hemen takibinde olan Fenerbahçe'nin kaç puanda olduğunu ve Süper Lig maçlarından son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 2 Mart Süper Lig puan durumu cetveli.





SÜPER LİG PUAN DURUMU-2 MART









GALATASARAY ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI





Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 12. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, ilk 45 dakikada skor üstünlüğünü alsa da rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Lacivert-beyazlı ekip, girdiği pozisyonlarda kaleci Fernando Muslera'yı geçemeyince devre arasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle girildi.





Maçın ikinci yarısına da etkili giren Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 61. dakikada Josip Brekalo'nun golleriyle 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, kısa sürede reaksiyon vererek 69. dakikada Davinson Sanchez, 71. dakikada ise Osimhen'in golleriyle 3-2 üstünlük kurdu. Oyundan düşmeyen Kasımpaşa, 85. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle skora 3-3 denge getirdi.





Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, bu sezonki 5. beraberliğini yaşadı. Ligde 20 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, namağlup ünvanını korurken puanını 65'e çıkardı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.





- İlk yarıdaki maçın skoru tekrarlandı





Galatasaray, sezonun ilk yarısında yenemediği rakibiyle aynı skorla berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun 7. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 3-0'lık üstünlüğü koruyamayarak 3-3 berabere kaldı. Galatasaray, 26. haftada konuk olduğu lacivert-beyazlılara karşı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla 2 kez öne geçse de yine galip gelemedi. İki takım arasında bu sezon yapılan 2 maç da 3-3 beraberlikle sonuçlandı.





- Son 4 resmi maçı kazanamadı





Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galip gelemedi. Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.





- Bu sezon ilk kez iki maç üst üste puan kaybetti





Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını kazanamadı. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftadaki Kasımpaşa müsabakasından da 3-3 beraberlikle döndü. Son olarak 2022-2023 sezonunun 31 ve 32. haftalarında üst üste 2 lig maçından galibiyet çıkartamayan Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra yine 2 maç üst üste kazanamadı.





- Ligde 26 maçtır bileği bükülmüyor





Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında mağlup olmadı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.





- Deplasmanda 24 maçtır yenilmiyor





Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 24 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 24 mücadeleden 20 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.





- Kasımpaşa, ligde 2 maç sonra puan aldı





Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de 2 maçın ardından puanla tanıştı. Ligde son 2 maçını üst üste deplasmanda yapan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Fenerbahçe'ye 3-1, Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, Galatasaray'dan aldığı beraberlikle puan hasretini sonlandırdı.





- Lacivert-beyazlılar, sahasındaki son 5 maçta yenilmedi





Kasımpaşa, iç sahadaki son 5 maçında mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 8 Kasım 2024'te Bellona Kayserispor karşısında yaşayan lacivert-beyazlı ekip, sonrasındaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Kasımpaşa, Gaziantep FK'nin ardından Galatasaray ile berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Kasımpaşa, kalesinde 11 gol gördü.







