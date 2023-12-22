Süper Lig’de kalma mücadelesi veren ekibe 2 dönem transfer yasağı

FIFA'nın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor 'a verdiği 2 dönem transfer yasağı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onandı. CAS'ın beklenmedik şekilde kararı onadığının belirtildiği açıklamada, "Kulübümüz, önümüzdeki kış ve yaz transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yapamayacaktır. Alınan haksız karar neticesinde FIFA yalnızca kulübümüze değil, Türk futboluna ve Türk futbol kulüplerimize ciddi darbe vurmuştur." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar.

SAMSUNSPOR NEDEN TRANSFER CEZASI ALDI?

Samsunspor eski futbolcusu Arvydas Novikovas’a ödemelerin zamanında yapılmadığı gerekçesiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı aldı.

Konuya ilişkin Samsunspor kulübünün açıklaması şu şekilde;

"Bildiğiniz üzere, Temmuz ayında FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı içeren bir karar Kulübümüze iletilmişti. Tarafımıza iletilen ve haksız olan transfer yasağı karşısında avukatlarımız ile birlikte Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştuk. Bu süreçte haklılığımızı ispatlamak adına, İsviçre'nin en ünlü ve tecrübeli avukatlık şirketiyle anlaştık. İsviçreli avukatlarımız CAS'a tüm gerekli başvuruları yaptı ve CAS yetkilileriyle beş saatlik duruşma dahil defalarca görüşmede bulundu.

Haklı olduğumuz temel nokta, eski Futbolcumuz Arvydas Novikovas ve Sayın Avukatı ile FIFA karar tarihinden önce karşılıklı anlaşmamızdı. FIFA davasında karşı taraf olarak nitelendirilen eski futbolcumuz ve avukatı CAS davası ve duruşmasında yanımızda yer aldı ve tüm açıklamalarımızı destekledi. Ancak, FIFA tüm bu açıklamaları ve sunulan tüm delilleri görmezden gelerek CAS davasında Kulübümüzün ceza alması için şiddetli bir şekilde savunmada bulundu. Bunun altında yatan temel neden ise, ne yazık ki; Türk Kulüplerimizin uluslararası alanda ve özellikle FIFA ve CAS davalarında kötü bir geçmişe sahip olmasıdır.

Tarafımıza iletilen CAS kararını bizlerden duyun istedik. Alınan karara göre, hiç beklenmedik şekilde FIFA'nın haksız olan kararı CAS tarafından onandı ve Kulübümüz önümüzdeki "kış ve yaz" transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yapamayacaktır. Anılan haksız karar neticesinde, FIFA yalnızca kulübümüze değil Türk Futboluna ve Türk Futbol Kulüplerimize ciddi bir darbe vurmuştur.

Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmadan önce, Şampiyon olduğumuz senede ve sonrasında Süper Lig'de takımını fedakar bir şekilde nerede ve ne halde olursa olsun destekleyen Büyük Samsunspor Taraftarı; Samsunspor olarak, Süper Lig yolunda bu zamana kadar çok zorlu şartlardan geçtik, ancak hiçbir zaman pes etmedik. Belki de bugün kulüp tarihimizin en zor günlerimizden birini yaşıyoruz. Ama birbirimize öncesinden daha çok sarılarak, birbirimizi daha çok destekleyerek hep beraber bu zorluğu aşacağız. Önümüzdeki iki dönem transfer yapamayacağız, ancak bu zorlu süreçte kulübümüzün ve camiamızın bütünleşmesi noktasında Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım gereken adımları atacak ve bu hususlarda sizleri bilgilendireceğiz.

Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın sizlerden tek isteği, önceden hep yaptığınızı şimdi daha çok yapmanız ve Kulübünüz ile takımınıza sahip çıkmanızdır. Sizleri seviyoruz.. Sizler Samsunspor'u bizden çok sevin ve sahip çıkın.."

SAMSUNSPOR, KIŞ VE YAZ DÖNEMİNDE TRANSFER YAPAMAYACAK

CAS'ın beklenmedik şekilde kararı onadığının belirtildiği açıklamada, "Kulübümüz, önümüzdeki kış ve yaz transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yapamayacaktır. Alınan haksız karar neticesinde FIFA yalnızca kulübümüze değil, Türk futboluna ve Türk futbol kulüplerimize ciddi darbe vurmuştur." ifadelerine yer verildi.

Samsunspor'un çok zor şartlardan geçtiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmadan önce, şampiyon olduğumuz senede ve sonrasında Süper Lig'de takımını fedakar şekilde nerede ve ne halde olursa olsun destekleyen büyük Samsunspor taraftarı, Samsunspor olarak Süper Lig yolunda bu zamana kadar çok zorlu şartlardan geçtik ancak hiçbir zaman pes etmedik. Belki de bugün kulüp tarihimizin en zor günlerinden birini yaşıyoruz ama birbirimize öncesinden daha çok sarılarak, birbirimizi daha çok destekleyerek hep beraber bu zorluğu aşacağız. Önümüzdeki iki dönem transfer yapamayacağız ancak bu zorlu süreçte kulübümüzün ve camiamızın bütünleşmesi noktasında kulüp başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım gereken adımları atacak ve bu hususlarda sizleri bilgilendireceğiz. Kulübümüz ve başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın sizlerden tek isteği, önceden hep yaptığınızı şimdi daha çok yapmanız ve kulübünüz ile takımınıza sahip çıkmanızdır. Sizler Samsunspor'u bizden çok sevin ve sahip çıkın."







