AFAD, saat 13.15 sıralarında Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7.16 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Hatay'da da hissedildi. Vatandaşlar deprem sonrası soluğu sokakta almıştı. Hatay Valiliği depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun kendilerine intikal etmediğini belirterek tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirildiğini duyurdu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'de depremle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.