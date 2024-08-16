AFAD, saat 13.15 sıralarında Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7.16 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Hatay'da da hissedildi. Vatandaşlar deprem sonrası soluğu sokakta almıştı. Hatay Valiliği depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun kendilerine intikal etmediğini belirterek tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirildiğini duyurdu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'de depremle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
NACİ GÖRÜR'DEN SURİYE DEPREMİ AÇIKLAMASI
Deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da afet oluşturacak bir deprem beklenmediğini belirterek, “Suriye'de Hama yöresinde peş peşe depremler oluyor. Depremler Hatay'a yakın, hissediyoruz. Ama aynı fayın devamı Hatay'da kırıldı, bizde afet oluşturacak deprem yapamaz, sevgiyle” ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER 16 AĞUSTOS 2024
AFAD ölçümlerine göre Hatay'da art arda depremler meydana geldi.
Saat 13.15'te Hatay Yayladağı'nda 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından Altınözü ilçesinde 4.2, 3.4, 3.2 büyüklüğünde üç deprem daha oldu.
Saat 13.38'de Hatay Yayladağı'nda 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.