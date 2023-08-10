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Tan Taşçı’nın aracı TIR’la çarpıştı şarkıcı ve menajeri hastaneye kaldırıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tan Taşçı’nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

10:44 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şarkıcı Tan Taşçı trafik kazası geçirdi!

Şarkıcı Tan Taşçı trafik kazası geçirdi!

Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan, Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.

Tan Taşçı'nın sağlık durumu nasıl?

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak- Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


#Tan Taşçı
#Tan Taşçı trafik kazası
#Tan Taşçı albümleri
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