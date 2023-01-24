Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Sakaryaspor ligde 31 puanla 9. sırada yer alıyor. Serkan Özbalta ile yolların neden ayrıldığı merak ediliyor. İşte detaylar.