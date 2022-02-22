Tansu Çiller hangi partiye geçecek?

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasete döneceği iddiaları sürüyor. Çiller'in Kurultay ile Aydınlık Demokrasi Partisi'nin başına geçeceği ileri sürülüyor. Aydınlık Demokrasi Partisi Genel Başkanı Salih Önel genel başkanlıktan ve parti üyeliğinden istifa etmesi Tansu Çiller'in partinin balına geçeceği konusundaki iddiaları da güçlendirdi.

AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİ NE ZAMAN KİM TARAFINDAN KURULDU?

Aydınlık Demokrasi Partisi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. 3 Ağustos 2021 tarihinde Salih Önel tarafından kurulmuştu.

TANSU ÇİLLER KİMDİR?

Tansu Penbe Çiller (24 Mayıs 1946, İstanbul ): Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı. Gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden, Selanikli Muazzez Çiller'in (1909-1995) tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul, Fındıklı'da, İsmet İnönü İlkokulu'na kaydoldu

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Babası Necati Çiller'in Bilecik Valisi olarak atanmasıyla, 1953 yılında, Bilecik Edebali İlkokulu'nun beşinci sınıf öğrencisi oldu.

Babasının milletvekilliği adaylığı için emekliye ayrılmasıyla tekrar ailesiyle İstanbul'a dönen Çiller, Demokrat Parti'nin, okulunun adını değiştirmesiyle ilkokul diplomasını İsmet İnönü değil Namık Kemal İlkokulu'ndan aldı.

Necati Çiller, Muğla'dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 1954 seçimleri'nde seçilemedi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu olan Tansu Çiller, 1967'de Robert Kolej Yüksek Okulu'nun (bugün Boğaziçi Üniversitesi) Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde verdi (1971), doktora üstü öğrenimini Yale Üniversitesi'nde devam ettirdi. 1971-73 arasında Franklin & Marshall College'da yardımcı profesör olarak çalıştı.

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1974 ve 1975 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev aldı. 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Tansu Çiller'in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır.