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Protokol imzalandı: Erzurum'da o markete ekmek 4 liradan satılacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği arasında protokol imzalandı. Buna göre kooperatif marketlerede ekmek 4 liradan satışa sunulacak.

17:11 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği arasında protokol imzalandı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği arasında protokol imzalandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesindeki bir sosyal tesiste "Türkiye'nin en ucuz ekmeği Erzurum'da" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği arasında protokol imzalandı.

Erzurum'da Tarım Kredi Kooperatif Market'te ekmek kaç TL’den satılıyor?

Protokolle, kentteki Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de ekmek 4 liradan satılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara gıdadan ev eşyalarına kadar çeşitli alanlarda imkanlar sunduğunu söyledi.

Belediye bünyesinde kurulan fırında üretilen ekmeklerin vatandaşların sofrasına en uygun şekilde sunulduğunu ifade eden Sekmen, "Kurduğumuz fırında 100 bin ekmek ile 22 çeşit ürün üretiyoruz. Bu yıl sonuna kadar günlük 100 bin ekmek 4 liradan dağıtılmaya devam edilecek." dedi.

Sekmen, çölyak hastaları için daha önce glutensiz ekmeğin Ankara'dan geldiğini hatırlatarak, artık belediyenin bu ihtiyacı karşıladığını ve üretimini yaptığını dile getirdi.



#Erzurum
#Erzurum Büyükşehir Belediyesi
#Tarım Kredi Kooperatif Market
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