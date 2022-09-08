Özgün Tarkanın İzmirde konser vereceği alanda dev platform çöktü
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Tarkan'ın İzmir’de konser vereceği alanda dev platform çöktü

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında Tarkan kentte konser verecek. Peki, Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi, nerede yapılacak? İşte Tarkan konserine dair merak edilen tüm detaylar…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi, nerede yapılacak?
Tarkan izmir konseri ne zaman saat kaçta?

İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.

Tarkan'ın İzmir'de konser vereceği alandaki platform çöktü
Tarkan'ın İzmir'de konser vereceği alandaki platform çöktü

Tarkan’ın İzmir konseri ne zaman, saat kaçta?

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde sahne alacak olan Tarkan, İzmir’deki konserinin konumunu paylaştı. Büyük konsere hazırlanan Tarkan'dan sevenlerine sosyal medyadan mesaj geldi. Tarkan mesajında İzmirliler için "Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim." dedi. Paylaşımın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Heyecanla bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

Tarkan konseri 9 Eylül'de saat 21.00'de gerçekleşecek. Konserin 2 saate yakın sürmesi bekleniyor.

Tarkan’ın İzmir konseri nerede yapılacak?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül'de sahneye çıkacak olan Tarkan'ın konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Konser İzmir'de Gündoğdu Meydanında yapılacak. Konser alanında hazırlıklar şimdiden başladı.

Tarkan İzmir konseri ücretsiz mi?

9 Eylül'de İzmir'de on binlerce hayranıyla bir araya gelecek olan Tarkan'ın konseri ücretsiz olacak. Tarkan konserine tüm vatandaşlar davetli.

Tarkan'dan dev konser için sosyal medyadan paylaşım geldi. Tarkan paylaşımında “İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çoook heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül'de Kordon Boyu'nda görüşmek üzere” notu düştü.

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