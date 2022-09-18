Özgün Tarkan İzmir konserinden aldığı para dudak uçuklattı Tarkan konserden ne kadar kazanıyor?
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Tarkan İzmir konserinden aldığı para dudak uçuklattı: Tarkan konserden ne kadar kazanıyor?

Tarkan İzmir konseri kaç para aldı? sorusu günlerdir vatandaşların gündeminde. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte Tarkan da konser verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın konser için belediyeden ücret almayacağını açıklamıştı. Ancak hakikat Soyer’in açıkladığı gibi çıkmadı. Peki Tarkan İzmir konserinde kaç para aldı? Tarkan İzmir konserinden ne kadar kazandı? Tarkan, İzmir’deki konserden 450 bin dolar (8 milyon TL) ücret mi aldı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarkan İzmir konserinde kaç para aldı? Tarkan İzmir’deki konserden 450 bin dolar (8 milyon TL) ücret mi aldı?
Tarkan İzmir'deki konserden kaç para aldı?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül akşamı Tarkan konseri öncesi Osmanlı'ya yönelik hakaretleri nedeniyle tepkilerin hedefi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sefer de Tarkan konusunda ağız değiştirdi. "Tarkan konser ücreti alacak mı?" sorusu üzerine Soyer, Tarkan'ın İzmir'de verdiği konserden alacağı parayı hayır işlerine harcayacağını söyledi.

Soyer, açıklamasının devamında, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki… Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerine yer verdi. Ancak Tarkan’ın İzmir konserinden büyükşehir belediyesinden para aldığı ortaya çıkında Soyer’in yalanı da elinde patladı.

Tarkan İzmir konseri
Tarkan İzmir konseri

Tarkan İzmir konserinde kaç para aldı?

Tarkan'ın, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konser için 450 bin dolar (8 milyon TL) ücret aldığı ifade edildi.

Tarkan İzmir konserinde aldığı parayı bağışladı mı, nereye bağışladı?

Tarkan'ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışta bulunacağı da iddialar arasında yer almıştı.

Tarkan’ın konserini kaç kişi izledi?

Tarkan, geçtiğimiz hafta İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verdiği konserle 2 milyondan fazla insanın katıldığı iddia edidi.

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