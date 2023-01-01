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THY'de taşeron işçiler kadroya mı geçecek?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY’li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis AŞ'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayarak, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
KHK'da şöyle bir madde vardı. Emekliliklerini doldurdukları anda emekli ediliyorlardı. Vedat Bilgin, emekli olsalar da çalışmaya devam edebileceklerini açıklamıştı.
Kamuda, hem emekli olup, hem çalışma imkanı olmayacak. Fakat özel sektörde çalışanlar, hem emekli maaşı alıp hem de çalışma hayatına devam edebilecek. Çalışma hayatı açısından da tüm dosyalar ele alınıyor.