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Türk Hava Yolları (THY) taşeron çalışanları kadroya mı alacak?
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Ahmet Bolat, 2023 yılı başarı ödülü oranının %15’ine yükselttiklerini söyleyerek, “Nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz.” dedi.
13:54 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
THY'de taşeron işçiler kadroya mı geçecek?

THY'de taşeron işçiler kadroya mı geçecek?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY’li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis AŞ'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

THY 2023 yılı başarı ödülü ne kadar?

  • Bu yıl personele verilecek başarı ödüllerini de artırdıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti: "2023 yılı başarı ödülümüzün oranını karımızın %15’ine yükselttik. Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız karın yüzde 15’inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 Aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak."

Taşerondan kadroya geçenler ne yapacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayarak, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KHK'da şöyle bir madde vardı. Emekliliklerini doldurdukları anda emekli ediliyorlardı. Vedat Bilgin, emekli olsalar da çalışmaya devam edebileceklerini açıklamıştı.

Kamuda, hem emekli olup, hem çalışma imkanı olmayacak. Fakat özel sektörde çalışanlar, hem emekli maaşı alıp hem de çalışma hayatına devam edebilecek. Çalışma hayatı açısından da tüm dosyalar ele alınıyor.





#thy
#taşeron kadro
#Türk Hava Yolları
#kadro
2 saat önce
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Türk Hava Yolları (THY) taşeron çalışanları kadroya mı alacak?
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