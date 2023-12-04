Devlet korumasında yetişen gençlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında alımı gerçekleştirilmekte. Yetiştirme yurtlarında kalanlar memur alımı için tercih işlemlerini 15 Aralık'a kadar yapacaklar. Peki devlet koruması atama başvurusu nasıl yapılır? Devlet korumasındakiler nereye hangi kurumlara atanacak?