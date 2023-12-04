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Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alacak! İŞKUR açık iş ilanları üzerinden... KPSS şartı aranmayacak

Devlet Demiryolları, 62 işçi alımıyla ilgili başvuru detayları araştırma konusu oldu. Sürekli işçi alımı başvuruları 8 Aralık’a kadar yapılacak. TCDD işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Alımlarda KPSS şartı aranmayacak. Peki TCDD işçi alımları hangi branşta ve illerde yapılacak? İşte Devlet Demiryolları personel alımı başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

13:48 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:10 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TCDD işçi alımı
TCDD işçi alımı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (
TCDD
) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 42 tren teşkil ve 20 gemi yükleme işçisi olmak üzere 62 işçi alımı gerçekleştirecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı
'de yayımlandı.

Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı hangi illerde yapılacak?

Gemi yükleme işçileri İzmir Liman İşletme Müdürlüğünde, tren teşkil işçileri ise
, Kırklareli, Edirne, Eskişehir,
, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mersin, Hatay, Niğde, Afyonkarahisar ve Denizli'de görev yapacak.

TCDD işçi alımları başvurusu nereden nasıl yapılacak?

Kurumun 42 tren teşkil işçisi alımı için KPSS şartı aranacak. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar, TCDD'nin "http://www.tcdd.gov.tr/" internet sitesinin "duyurular" bölümünde yayımlanacak.

Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı KPSS şartı var mı?

İlana göre, 20 gemi yükleme işçisi alımı için KPSS şartı aranmayacak. 8 Aralık'a kadar başvuru süresi bulunan alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun (
) internet sitesinden takip edilebilecek.

1-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;- İlan edilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,

- İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların; TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan

edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca kontrol edilerek teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

3- Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web

sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

#TCDD
#TCDD işçi alımı
#Devlet Demiryolları personel alımı
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