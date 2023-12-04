Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı hangi illerde yapılacak?
TCDD işçi alımları başvurusu nereden nasıl yapılacak?
Kurumun 42 tren teşkil işçisi alımı için KPSS şartı aranacak. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar, TCDD'nin "http://www.tcdd.gov.tr/" internet sitesinin "duyurular" bölümünde yayımlanacak.
Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı KPSS şartı var mı?
1-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;- İlan edilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,
- İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların; TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan
edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca kontrol edilerek teslim alınacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
3- Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web
sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.