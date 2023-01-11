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Kamu işçi ikramiye tarihleri belli oldu!

Kamuda çalışan işçilere verilen tediye ödemeleri ne zaman zaman yapılacağı belli oldu. Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak. 4'üncü tediye ne zaman ödenecek? maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı hangi ayda verilecek? Tediyeyi kimler alabilir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TEDİYE ÖDEME TARİHELRİ 2023: Kamu işçi tediye ödemeler ne zaman? İşçi ilave tediyeler hangi tarihte yatacak?
Kamu işçi ilave tediye ödeme tarihleri

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu işçilerine tediye ne zaman ödenecek?

  • Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 14 Nisan'da yapılacak.
  • Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.

Tediye ne demek?

Tediyenin kelime anlamı “Para vb. bir şey verme, ödeme” . İlave tediye ise ek ödeme demek.

Tediyeyi kimler alabilir?

“Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” düzenlemesinin;

“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. “

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

2023 memur maaşları ne kadar?

Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL

SGK ve Bağkur emekli maaşları 2023

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

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