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Tek motorlu uçak nedir, özellikleri neler?

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada" Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" dedi. Tek motorlu uçaklar pervaneli uçaklardır. Öndeki motorun gücü ile pervane uçağa hareket kazandırır, uçaklar uçuş eğitimlerinde kullanılır. Peki tek motorlu uçak nedir, özellikleri neler? Tek motorlu uçağın uçuş yüksekliği ve menzili ne kadar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tek motorlu uçak nedir, özellikleri neler?
Tek motorlu uçak

Bursa'da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin olduğu bölgeye tek motorlu uçak düştü.Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Tek motorlu uçak nedir

Tek motorlu jetlerin hızları saatte 667 kilometreye kadar çıkabiliyor. Menzil ise 1800 ila 2500 kilometre arasında. Yani İstanbul’dan kalkan tek motorlu jet batıda Viyana, doğuda da Van’a uçabilecek. Tek motorlu uçaklar pervaneli uçaklardır. Öndeki motorun gücü ile pervane uçağa hareket hazandırır. Tek motorlu uçaklar uçuş eğitimlerinde kullanılıyor.

Yeni nesil tek motorlu jetlerin en büyük özelliği amatör pilotlar için basit kullanımı. Tüm veriler uçağın kokpitindeki üç ana ekrandan takip edilebiliyor. Geniş kanat yüzeyi sayesinde uçaklar düşük hızlarda havada rahatlıkla tutunabiliyor. Böylece kısa pistlere inip kalkabiliyor.

Tek motorlu uçakların en büyük sorunu gelişen teknolojilere rağmen birçok ülkede gece ve buzlanma şartlarında uçmalarına izin verilmemesi. Bu nedenle işadamları küçük jetlerde çift motorlu modellere yöneliyor. Halen tek motorlu uçaklara gece uçuş iznini sadece ABD, Kanada ve Avustralya, Avrupa’da ise Danimarka, Finlandiya ve Norveç veriyor.

Jet motorlu uçak özellikleri neler?

Jet uçağı, jet motorları tarafından uçurulan uçak türü. Jet uçakları genel olarak pervane gücüyle çalışan uçaklardan çok daha hızlı ve daha yüksek irtifalarda uçmaktadır, ortalama uçuş yüksekliği 10,000 ila 15,000 metre kadardır (yaklaşık 33,000 ila 49,000 ft). Bu irtifalarda jet motorları uzun mesafelerde azami verim sağlar. Pervane gücüyle çalışan motorlar ise azami verimi daha alçak irtifalarda sağlamaktadırlar. Ayrıca Jet uçakları diğerlerinin aksine sesten daha hızlı hareket edebilmektedirler.

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