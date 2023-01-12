Özgün Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi TOKİ kura sonuçları canlı takip edilmekte. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi Kurası için nefesler tutuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesinde yer alan konutların kura çekimleri yapıldı. Peki; TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekimi sonuçları belli oldu mu? İşte 2023 TOKİ Çorlu Kemalettin Mahallesi 2+1, 3+1 kura sonuçları, yedek ve asil isim listesi sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları: Çorlu Kemalettin Mahallesi 2+1, 3+1 kura çekiliş sonucu isim listesi
TOKİ Çorlu Kemalettin kura sonuçları

Dar ve orta gelirli aileleri uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tekirdağ Çorlu Kemalettin'de de yeni projeler inşa edecek.

Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi

  • Semra Kılıç
  • Taner Alkan
  • Fat Kaynakçı
  • Hasan Okuyucu
  • Raziye yıldız
  • Nadide Şimşek
  • Fehmiye Ünel
  • Sibel Sezgin
  • Tezcan Kaçar
  • Hüseyin Tezel
  • Kubilay Günay
  • Güllü Arlı
  • Yaşar Aydoğan
  • Fatih Öztürk
  • Ali İhsan Soylu
  • Yasin Özen
  • Yusuf Şimşek
  • Ümit Konbaba
  • Engin Özbaş
  • Fehmi Özgün
  • Dilek Ateşçi
  • Ayhan Bacaksız

  • Murat Erdil
  • Cumhur Kara
  • Abdurrahman Çağran
  • Çiseli Şahin
  • Cevap Nazlı
  • Mahmut Özcan
  • Eylem Yurt
  • Hsin Tezel
  • Kubilay Günay
  • Güllü Arlı
  • Yaşar Aydoğan
  • Fatih Öztürk
  • Ali İhsan Soylu
  • Yasin Özen
  • Ramazan Arslan
  • Recep Can
  • Muzaffer Beyaztaş
  • Osman Gazioğlu
  • Vildan Oral
  • Süleyman Şener
  • İsmail Tugrul
  • Yalçın Salkım
  • Gökhan Karataş

Hülya Küçük

Özlem Varol

Gülizar Kubat

Recep İşgüzar

Zeytiye Kaplan

Ayla Çevik

Filiz Oğuz

Ayşe Yılmaz

Fevziye Ceylan

Şermin Demir

Murat Elaldı

Erol Demir

Ayşe Saylık

Ömer Çandar

2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon dairelerin yer aldığı TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesinde toplam 750 adet konut mevcut.

525 adet 2 oda 1 salon, 225 adet 3 oda 1 salon konutun yer aldığı proje için kura heyecanı başladı. Proje 100 bin konut kapsamında inşa edilecek.

Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesinde yer alan konutların kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve internetten canlı olarak yayınlanacak.

Hak sahiplerinin bugün açıklanacağı Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesinde yer alan 2 oda 1 salonların brüt alanı 75 metrekare ile 85 metrekare arasında; 3 oda 1 salonların brüt alanı 100 metrekare şeklinde tasarlandı.

Kura sonuçları bugün belli olacak olan TOKİ 100 bin konut Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesindeki 2+1'ler için 14 bin lira, 3+1'ler için 16 bin lira peşinat ödeniyor.

2 oda 1 salon konutlar için 894 lira, 3 oda 1 salon konutlar için 1022 lira taksit ödenmesi gereken Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesine başvuru yapanlar merakla kura çekimini bekliyor.

Tekirdağ Çorlu Kemalettin fiyat listesi:

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