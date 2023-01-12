Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Dar ve orta gelirli aileleri uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tekirdağ Çorlu Kemalettin'de de yeni projeler inşa edecek.

Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi

Semra Kılıç

Taner Alkan

Fat Kaynakçı

Hasan Okuyucu

Raziye yıldız

Nadide Şimşek

Fehmiye Ünel

Sibel Sezgin

Tezcan Kaçar

Hüseyin Tezel

Kubilay Günay

Güllü Arlı

Yaşar Aydoğan

Fatih Öztürk

Ali İhsan Soylu

Yasin Özen

Yusuf Şimşek

Ümit Konbaba

Engin Özbaş

Fehmi Özgün

Dilek Ateşçi

Ayhan Bacaksız

Murat Erdil

Cumhur Kara

Abdurrahman Çağran

Çiseli Şahin

Cevap Nazlı

Mahmut Özcan

Eylem Yurt

Hsin Tezel

Kubilay Günay

Güllü Arlı

Yaşar Aydoğan

Fatih Öztürk

Ali İhsan Soylu

Yasin Özen

Ramazan Arslan

Recep Can

Muzaffer Beyaztaş

Osman Gazioğlu

Vildan Oral

Süleyman Şener

İsmail Tugrul

Yalçın Salkım

Gökhan Karataş

Hülya Küçük

Özlem Varol

Gülizar Kubat

Recep İşgüzar

Zeytiye Kaplan

Ayla Çevik

Filiz Oğuz

Ayşe Yılmaz

Fevziye Ceylan

Şermin Demir

Murat Elaldı

Erol Demir

Ayşe Saylık

Ömer Çandar

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2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon dairelerin yer aldığı TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesinde toplam 750 adet konut mevcut.

525 adet 2 oda 1 salon, 225 adet 3 oda 1 salon konutun yer aldığı proje için kura heyecanı başladı. Proje 100 bin konut kapsamında inşa edilecek.

Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesinde yer alan konutların kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve internetten canlı olarak yayınlanacak.

Hak sahiplerinin bugün açıklanacağı Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesinde yer alan 2 oda 1 salonların brüt alanı 75 metrekare ile 85 metrekare arasında; 3 oda 1 salonların brüt alanı 100 metrekare şeklinde tasarlandı.

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Kura sonuçları bugün belli olacak olan TOKİ 100 bin konut Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesindeki 2+1'ler için 14 bin lira, 3+1'ler için 16 bin lira peşinat ödeniyor.

2 oda 1 salon konutlar için 894 lira, 3 oda 1 salon konutlar için 1022 lira taksit ödenmesi gereken Tekirdağ Çorlu Kemalettin projesine başvuru yapanlar merakla kura çekimini bekliyor.

Tekirdağ Çorlu Kemalettin fiyat listesi:

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