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Denetimli serbestlikten yararlanıp tahliye oldu, çıktığı gün başından vuruldu!

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ’da bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye olan Ahmet Akçay (25), evinde başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Akçay kurtarılamazken polis, pencereden girip olayı gerçekleştirdiği üzerinde durduğu şüpheli ya da şüphelileri arıyor. İşte detaylar.

17:32 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tekirdağ haberleri

Tekirdağ haberleri

Şarköy’de bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye olan Ahmet Akçay (25), evinde başından vuruldu. Akçay'ın cezaevinden çıktıktan sonra husumetlileri tarafından alacak meselesi nedeniyle tehdit edildiği öğrenildi. Şüpheli ya da şüphelilerin pencereden girip olayı gerçekleştirdiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor. Detaylar haberimizde.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, saat 06.30 sıralarında Şarköy'ün İstiklal Mahallesi Dr. Cemal Özkan Caddesi'nde meydana geldi. 'Oto hırsızlığı' ve 'dolandırıcılık' başta olmak üzere 15 suç kaydı bulunan ve bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye edilen Ahmet Akçay'ın giriş katındaki evinden silah sesi geldi. Silah sesini duyan diğer odadaki eşi ile çocuğu, Akçay'ı başından vurulmuş halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay, kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 boş kovan bulup, eşi ve çocuğunun ifadesine başvurdu.

Öte yandan Akçay'ın cezaevinden çıktıktan sonra husumetlileri tarafından alacak meselesi nedeniyle tehdit edildiği öğrenildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin pencereden girip olayı gerçekleştirdiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.



#Tekirdağ
#Şarköy
#Tekirdağ haberleri
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