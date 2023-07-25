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Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobili ile önünde seyreden otomobili sollarken kaza yapan Fevzi Özel (35) hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki 7 kişi yaralandı. 2 araç da refüjlere çarparak hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

14:36 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Tekirdağ haberleri

Tekirdağ haberleri

'ın Malkara ilçesinde, otomobili ile önünde seyreden otomobili sollarken kaza yapan Fevzi Özel (35) hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza, gece yarısı Kadıköy Mahallesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinden, Malkara istikametine 22 HH 019 plakalı otomobili ile seyir halinde ilerleyen sürücü Fevzi Özel, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen BV 99 PUF Romanya plakalı, Romanya uyruklu A.F.'nin kullandığı otomobili sollamak isterken arkadan çarptı. Kazada 2 araç da refüjlere çarparak hurdaya döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden çıkardığı sürücü Fevzi Özel’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada aynı otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. ile diğer araçtaki Romanya uyruklu sürücü A.F., F.A., Z.R.,F.G., F.V., K.K. de yaralandı.

Yaralılar gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




#Tekirdağ
#Malkara
#Kadıköy Mahallesi
#Tekirdağ haberleri
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