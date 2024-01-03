2024 Ocak ayının girmesiyle birlikte ‘Mühendis maaşı ne kadar oldu, kaç TL?’ sorusu yanıt aramaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıkladı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi maaşları ve zam oranları da netleşmiş oldu. Temmuz zammı sonrasında Mühendis maaşı 21.295 liradan 33.122 liraya yükselmişti. Peki, mühendis maaşı Ocak 2024 zammı ile ne kadar oldu, kaç TL? İşte sorunun cevabı.