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Teknisyen maaşlarına yapılacak zam oranı ortaya çıktı! 2024 teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

2024 Teknisyen maaşı çalışan ve yeni başlayan teknisyen adayları için oldukça merak konusu. TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte. Memur maaşı 2024 ile mühendis maaşı ve teknisyen maaşı 2024 de merak ediliyor. Lise mezunu teknisyen maaşı ne kadar olacak 2024? İşte teknisyen maaşları 2024 hesaplaması...

12:00 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknisyen maaşı
Teknisyen maaşı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba Aralık enflasyon verilerini duyurmasıyla memur ve emeklinin zammı belli oldu. Buna göre teknisyenlere 2024 yılında yapılacak zam da netleşti. 2024 Ocak ayı itibariyle t
eknisyen maaşları
ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

TEKNİSYEN MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Mühendis Ocak 2024 net maaşı yüzde 49,25 zamlı rakamlarıyla 49.435 TL'ye yükseldi.

Lise mezunu teknisyen maaşı ise 35 bin 130 TL'ye çıktı.

MEMUR VE EMEKİ ZAMMI 2024 NE KADAR OLDU?

Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaştı.

Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti.

2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MEMUR ZAM ORANLARI TABLOSU

Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.433,12

Memur (Lisans) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 34.234,97

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.085,47

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.781,10

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.694,31

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.066,06

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 82.026,31

Hemşire (Lisans) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.461,70

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 49.434,59

Teknisyen (Lise) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 35.130,47

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 71.825,07

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.406,28

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 41.222,85

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.106,29

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

15 milyonu aşkın emekli ve 4 milyonun üzerinde memurun maaşı Ocak 2024'te zamlı olarak yatacak.



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