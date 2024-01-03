TEKNİSYEN MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?
Mühendis Ocak 2024 net maaşı yüzde 49,25 zamlı rakamlarıyla 49.435 TL'ye yükseldi.
Lise mezunu teknisyen maaşı ise 35 bin 130 TL'ye çıktı.
MEMUR VE EMEKİ ZAMMI 2024 NE KADAR OLDU?
Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti.
2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MEMUR ZAM ORANLARI TABLOSU
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.433,12
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 34.234,97
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.085,47
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.781,10
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.694,31
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.066,06
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 82.026,31
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.461,70
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 49.434,59
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 35.130,47
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 71.825,07
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.406,28
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 41.222,85
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.106,29
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
15 milyonu aşkın emekli ve 4 milyonun üzerinde memurun maaşı Ocak 2024'te zamlı olarak yatacak.