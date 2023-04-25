Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2022'de eğitim teknolojilerinden savaşan İHA'ya, uçan araba tasarımından sürü robotlara kadar 40 ana yarışma ve 99 farklı kategoride çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Peki, TEKNOFEST 2022 nerede düzenlenecek?

2023 TEKNOFEST NEREDE DÜZENLENECEK?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST, Türkiye'nin düzenlediği uluslararası bir teknoloji festivalidir. İlk olarak 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen festival, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri, teknolojiye olan ilgilerini artırmaları ve Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlamaları amacıyla düzenlenmektedir.

TEKNOFEST'in organizasyonunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye İş Kurumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlar yer almaktadır.

Festival kapsamında, yarışmalar, sergiler, konferanslar ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik düzenlenmektedir. Yarışmalar arasında insansız hava araçları, roket, otomobil, insansız su altı araçları, yapay zeka, insansız kara araçları, savunma teknolojileri gibi birçok kategoride yarışmalar yer almaktadır.







