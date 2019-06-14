Teknoloji 14 yaşındaki öğrenci askeri müdahale robotu yaptı
BİLİM

14 yaşındaki öğrenci askeri müdahale robotu yaptı

Tokat’ta ortaokul öğrencileri arasında 'Robotik Kodlama ve Oyun Kodlama Yarışması' düzenlendi. Yarışmada ‘Anadolu Kaplanı’ isimli uzaktan kontrollü askeri müdahale robotu ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi DHA
Niksar ilçesi İhsan Karatay Ortaokulu öğrencisi Kaan Özyurt (14)
Niksar ilçesi İhsan Karatay Ortaokulu öğrencisi Kaan Özyurt (14)

İl genelinde ortaokul öğrencileri arasında değerler eğitimi temalı 'Robotik Kodlama ve Oyun Kodlama Yarışması' düzenlendi. 500 proje içerisinden finale kalan 43 proje, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde sergilendi. Sergilenen projeler içerisinde Niksar ilçesi İhsan Karatay Ortaokulu öğrencisi Kaan Özyurt’un (14) yaptığı 'Anadolu Kaplanı' isimli askeri müdahale robotu ilgi gördü. Uzaktan kumanda ve sanal gerçeklik gözlüğü ile kontrol edilen robot, ateş mekanizmasına konulan boncuk şeklindeki sıkıştırılmış jel ile hedefi vuruyor. Robota öğrenciler ilgi gösterirken, sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de sanal gerçeklik gözlüğünü takarak atış yaptı.

ŞEHİT HABERLERİNDEN ETKİLENDİ

Şehit haberlerinden etkilenıp, 9 aylık sürede Anadolu Kaplanı'nı yaptığını belirten Kaan Özyurt, şunları söyledi:

  • “Televizyonlarda izlediğimiz şehit haberleri, yaralanmalar gibi üzücü haberlerden sonra bu robotu yapma fikrini elde ettik. Bu robotumuz, zor arazi koşullarında savunma ve saldırı yapabilir. Diğer askeri robotların birçoğu otonom olduğu için arıza çıkartarak etrafa rastgele ateş edebilir. Bizim robotumuz uzaktan kumanda edilerek üzerinde bulundurduğu kamera sistemi ile bunu kullanan askerlerimiz gerçek ortam deneyimi yaşayarak karargahtan askeri operasyon yapabiliyor. Bu robotun yazılımı tamamen bize ait”


İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise, “Amacımız teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda teknolojiyi üreten bireyler olsunlar. Burada çocuklarımızın yaptıklarını ve yapabileceklerini gördük. İnşallah bu tür sergilerle farkındalık oluşturarak çocuklarımızın teknoloji alanında daha iyi işler yapmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Gün sonunda jüri tarafından verilecek puanla dereceye giren projelere para örülü verilecek.

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