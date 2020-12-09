2020 yılında Google'da en çok neler arandı?

Google, her yıl sonu olduğu gibi bu sene de arama trendlerinin listesini paylaştı. Bu kapsamda tahmin edilebileceği gibi dünya genelinde en çok aranan listesinde ilk sıralarda COVID-19 geliyor.
Türkiye özelinde aramalar, dizi, isimler, kaybettiklerimiz, nasıl ve tarif olmak üzere 6 farklı kategori yer alıyor.
Google 2020 en çok aranan listesi
- EBA
Dolar kaç TL
Corona Virüsü
Deprem
Zoom
Aramaların büyük bir kısmını pandemi şekillendiriyor denilebilir. Zira EBA ve Zoomsorgularının temelinde de aslında koronavirüsün getirdiği 'uzaktan eğitim' yatıyor.
Ayrıca 'nasıl' kategorisine bakıldığında ise en fazla araması yapılan cümle 'HES Kodu Nasıl Alınır'. Listenin geri kalanında a aynı etkinin devam ettiği görülebiliyor:
- HES Kodu Nasıl Alınır
Zoom Programı Nasıl Kurulur
1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir
Google, buna ek olarak 2020 yılının arama trendlerinden oluşan bir video da hazırladı.