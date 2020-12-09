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Teknoloji 2020 yılında Googleda en çok neler arandı?
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2020 yılında Google'da en çok neler arandı?

Google, 2020 yılına ait 'en çok arananlar' listesini paylaştı. Milyonlarca kez sorgulanan aramaların büyük çoğunluğunun pandemi etkisiyle oluşmuş durumda. Türkiye'de aramalarda ilk sırada ise EBA yer alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google
Google

Google, her yıl sonu olduğu gibi bu sene de arama trendlerinin listesini paylaştı. Bu kapsamda tahmin edilebileceği gibi dünya genelinde en çok aranan listesinde ilk sıralarda COVID-19 geliyor.

Türkiye özelinde aramalar, dizi, isimler, kaybettiklerimiz, nasıl ve tarif olmak üzere 6 farklı kategori yer alıyor.

Google 2020 en çok aranan listesi

  • EBA
    Dolar kaç TL
    Corona Virüsü
    Deprem
    Zoom

Aramaların büyük bir kısmını pandemi şekillendiriyor denilebilir. Zira EBA ve Zoomsorgularının temelinde de aslında koronavirüsün getirdiği 'uzaktan eğitim' yatıyor.

Koronavirüs etkisi Google aramalarında da fazlasıyla görülebiliyor.

Ayrıca 'nasıl' kategorisine bakıldığında ise en fazla araması yapılan cümle 'HES Kodu Nasıl Alınır'. Listenin geri kalanında a aynı etkinin devam ettiği görülebiliyor:

    HES Kodu Nasıl Alınır
    Zoom Programı Nasıl Kurulur
    1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
    Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
    Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir

Google, buna ek olarak 2020 yılının arama trendlerinden oluşan bir video da hazırladı.

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