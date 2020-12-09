2020 yılında Google'da en çok neler arandı?

Google, her yıl sonu olduğu gibi bu sene de arama trendlerinin listesini paylaştı. Bu kapsamda tahmin edilebileceği gibi dünya genelinde en çok aranan listesinde ilk sıralarda COVID-19 geliyor.

Türkiye özelinde aramalar, dizi, isimler, kaybettiklerimiz, nasıl ve tarif olmak üzere 6 farklı kategori yer alıyor.

Google 2020 en çok aranan listesi

EBA

Dolar kaç TL

Corona Virüsü

Deprem

Zoom

Aramaların büyük bir kısmını pandemi şekillendiriyor denilebilir. Zira EBA ve Zoomsorgularının temelinde de aslında koronavirüsün getirdiği 'uzaktan eğitim' yatıyor.

Koronavirüs etkisi Google aramalarında da fazlasıyla görülebiliyor.

Ayrıca 'nasıl' kategorisine bakıldığında ise en fazla araması yapılan cümle 'HES Kodu Nasıl Alınır'. Listenin geri kalanında a aynı etkinin devam ettiği görülebiliyor:

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HES Kodu Nasıl Alınır

Zoom Programı Nasıl Kurulur

1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir

Google, buna ek olarak 2020 yılının arama trendlerinden oluşan bir video da hazırladı.