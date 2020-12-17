Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji 2021de de siber saldırılara dikkat
İNTERNET

2021'de de siber saldırılara dikkat

2021 için herkesi siber güvenlik stratejisini yeniden gözden geçirerek çok geç olmadan gerekli önlemleri almaya çağıran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, evden çalışma ve uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapılmasının siber güvenlik konusunda önemli riskler getirdiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi İHA
Murat Erkan
Murat Erkan

Bu yıl yaşanan pandeminin bir sonucu olarak her alanda yaşanan dijitalleşme ile birlikte siber saldırılarda da belirgin bir artış yaşandı. Hem bireyleri hem de kurumları 2021 yılında daha fazla siber tehdit bekliyor.

2021 için herkesi siber güvenlik stratejisini yeniden gözden geçirerek çok geç olmadan gerekli önlemleri almaya çağıran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, evden çalışma ve uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapılmasının siber güvenlik konusunda önemli riskler getirdiğinin altını çizdi.
Maltepe Teknoloji Plaza’da bulunan TurkcellSiber Güvenlik Operasyon Merkezi’nde 7/24 olası siber saldırıları takip ettiklerini vurgulayan Erkan, konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

  • Şirket olarak müşterilerimizin verilerinin korunması için sunduğumuz hizmetleri sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin siber güvenliği için özel koruma çözümleri üretiyoruz. Dijital Güvenlik Servisimizle müşterilerimizin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları önlüyoruz. Özellikle ’oltalama’ olarak adlandırılan ve büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunuyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak hem kamuya hem de özel şirketlerimize üst seviye siber güvenlik hizmeti veriyoruz. Bu yıl yaşadığımız hızlı dijital dönüşüm 2021’de ivmelenerek artacak. Bu süreci hasarsız atlatabilmek için şirketlerimiz güvenlik stratejilerini gözden geçirmeli, acil durum müdahale planları ve hatta siber tatbikatlar yapmalılar. Bireysel müşterilerimiz de mutlaka cep telefonlarına şifre koymalı, internet bağlantılarını bilmedikleri bir başka cihaz ile paylaşmamalı, dolandırıcılık amaçlı mail ve mesajlara dikkat etmeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini girdikleri sitelerin güvenilirliğini kontrol etmeliler. Ülkemizi siber tehditlerden korumak için kurduğumuz Dijital Güvenlik Servisi’miz ile hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize siber güvenlik konusunda baştan sona hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

En çok siber saldırı Türkiye’ye
GÜNDEM
En çok siber saldırı Türkiye’ye

Abone Ol Google News
Yasağarağmen satılıyor!

Yasağa
rağmen satılıyor!

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.
Yoğun karyağışı bekleniyor

Yoğun kar
yağışı bekleniyor

​Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı.
Türkiyeyesiper olacak

Türkiye'ye
siper olacak

​Hisar-U sistemleri S-400'lerin yerini alacak.
Türk askeri<br>göreve başladı

Türk askeri
göreve başladı

​Milli Savunma Bakanlığı ilk görüntüleri paylaştı.
Yeni felaket kapıda

Yeni felaket kapıda

Muhalefetin başbakan adayı acı gerçeği açıkladı..
Türk işi gol

Türk işi gol

​Milli yıldızlar Fransa'yı sallamaya devam ediyor.

Su içmeye<br>kalkınca fark etti

Su içmeye
kalkınca fark etti

​Denizli'de gece yarısı maganda dehşeti.

DSÖ müjde verdi

DSÖ müjde verdi

​Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

Kurşun geçirmez camın arkasından konuşmuştu
38 adres basıldı

38 adres basıldı

​Silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon.
Yasalara özen gösteriyoruz

Yasalara özen gösteriyoruz

​YouTube'dan Türkiye'ye temsilci.
PKK milyonlarca ağaç yaktı

PKK milyonlarca ağaç yaktı

​Bilançoyu Fuat Oktay paylaştı.
Elbisesiyle gömdüler

Elbisesiyle gömdüler

​CHP'li belediye cenazeleri ortada bıraktı.
CHP'deki taciz <br>Meclis'e taşınıyor

CHP'deki taciz
Meclis'e taşınıyor

Tacize uğrayan kadınlar TBMM'ye başvurdu.
Operasyon düğmesine basmışlardı

Operasyon düğmesine basmışlardı

​FETÖ'nün 17 Aralık ihanetinin yedinci yılı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.