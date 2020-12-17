2021'de de siber saldırılara dikkat

Bu yıl yaşanan pandeminin bir sonucu olarak her alanda yaşanan dijitalleşme ile birlikte siber saldırılarda da belirgin bir artış yaşandı. Hem bireyleri hem de kurumları 2021 yılında daha fazla siber tehdit bekliyor.

2021 için herkesi siber güvenlik stratejisini yeniden gözden geçirerek çok geç olmadan gerekli önlemleri almaya çağıran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, evden çalışma ve uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapılmasının siber güvenlik konusunda önemli riskler getirdiğinin altını çizdi.

Maltepe Teknoloji Plaza’da bulunan TurkcellSiber Güvenlik Operasyon Merkezi’nde 7/24 olası siber saldırıları takip ettiklerini vurgulayan Erkan, konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

Şirket olarak müşterilerimizin verilerinin korunması için sunduğumuz hizmetleri sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin siber güvenliği için özel koruma çözümleri üretiyoruz. Dijital Güvenlik Servisimizle müşterilerimizin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları önlüyoruz. Özellikle ’oltalama’ olarak adlandırılan ve büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunuyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak hem kamuya hem de özel şirketlerimize üst seviye siber güvenlik hizmeti veriyoruz. Bu yıl yaşadığımız hızlı dijital dönüşüm 2021’de ivmelenerek artacak. Bu süreci hasarsız atlatabilmek için şirketlerimiz güvenlik stratejilerini gözden geçirmeli, acil durum müdahale planları ve hatta siber tatbikatlar yapmalılar. Bireysel müşterilerimiz de mutlaka cep telefonlarına şifre koymalı, internet bağlantılarını bilmedikleri bir başka cihaz ile paylaşmamalı, dolandırıcılık amaçlı mail ve mesajlara dikkat etmeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini girdikleri sitelerin güvenilirliğini kontrol etmeliler. Ülkemizi siber tehditlerden korumak için kurduğumuz Dijital Güvenlik Servisi’miz ile hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize siber güvenlik konusunda baştan sona hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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