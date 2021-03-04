4.5G’de yerlilik yüzde 22

İletişim teknolojileri şirketi Netaş ve ana hissedarı ZTE’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlediği “Türkiye’de 5G Teknolojisi” etkinliğinde, 5G ile ilgili dünyadaki en yeni gelişmeler ve küresel çaptaki başarılı uygulamalar konuşuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, iletişim teknolojilerinde yerlilik oranının artırılması için ciddi çaba sarf ettiklerini belirterek, “2016 yılında 4.5G’yi gerçekleştirdiğimizde yerlilik oranımız yüzde1’in altındaydı. Bugün yerlilik oranımızı yüzde 22’lere çıkardık. Ama bu yeterli değil, Milli Teknoloji Hamlesi ile ivme kazanan yerli ve milli üretim Netaş ve ZTE’nin de destekleriyle daha iyi noktalara varacak” şeklinde konuştu.

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TEKNOLOJİ Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Martta 5G'ye geçiyoruz

İLK FAZI 31 MARTTA

Dünyada Telekom pazarının 200 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, “Hedefimiz ülke olarak bu pazardan en fazla payı almak. 5G’ye yerli ve milli imkanlarla en kısa sürede geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ile çabanın somut sonuçlarını da almaya başladık. Uçtan Uca Yerli ve Milli Haberleşme Projesi’nin ilk fazını 31 Mart’ta tamamlıyoruz” diye konuştu.

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Dijital dönüşüme talibiz

Netaş CEO’su Ali Emir Eren ise, Netaş’ın iletişim teknolojilerini yerli olarak sunmak için çalıştığını ve ülkeye 4 milyar doların üzerinde tasarruf sağladığını vurguladı. Eren, “Yerli ArGe gücümüzü, ZTE’nin telekomünikasyon teknolojilerindeki üstünlüğü ile birleştirerek, oluşturduğumuz sinerji ile ülkemize en üst seviyede fayda sağlamak için çalışacağız” dedi. ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı aynı zamanda Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, ZTE’nin hedefinin dijital ekonominin altyapısını oluşturarak binlerce endüstrinin dijital ve akıllı dönüşümünü sağlamak olduğunu vurguladı.