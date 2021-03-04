Teknoloji 45Gde yerlilik yüzde 22
İNTERNET

​5G’de yerlilik yüzde 22​

4.5G’de yerlilik yüzde 22

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “2016’da 4.5G’de yerlilik oranımız yüzde 1’in altındaydı. Bugün bu oranı yüzde 22’lere çıkardık. Milli Teknoloji Hamlesi, milli üretim Netaş ve ZTE’nin de destekleriyle daha iyi olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, iletişim teknolojilerinde yerlilik oranının artırılması için ciddi çaba sarf ettiklerini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, iletişim teknolojilerinde yerlilik oranının artırılması için ciddi çaba sarf ettiklerini belirtti.

İletişim teknolojileri şirketi Netaş ve ana hissedarı ZTE’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlediği “Türkiye’de 5G Teknolojisi” etkinliğinde, 5G ile ilgili dünyadaki en yeni gelişmeler ve küresel çaptaki başarılı uygulamalar konuşuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, iletişim teknolojilerinde yerlilik oranının artırılması için ciddi çaba sarf ettiklerini belirterek, “2016 yılında 4.5G’yi gerçekleştirdiğimizde yerlilik oranımız yüzde1’in altındaydı. Bugün yerlilik oranımızı yüzde 22’lere çıkardık. Ama bu yeterli değil, Milli Teknoloji Hamlesi ile ivme kazanan yerli ve milli üretim Netaş ve ZTE’nin de destekleriyle daha iyi noktalara varacak” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Martta 5G'ye geçiyoruz
TEKNOLOJİ
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Martta 5G'ye geçiyoruz

İLK FAZI 31 MARTTA

Dünyada Telekom pazarının 200 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, “Hedefimiz ülke olarak bu pazardan en fazla payı almak. 5G’ye yerli ve milli imkanlarla en kısa sürede geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ile çabanın somut sonuçlarını da almaya başladık. Uçtan Uca Yerli ve Milli Haberleşme Projesi’nin ilk fazını 31 Mart’ta tamamlıyoruz” diye konuştu.

Huawei CEO'su: Dünyanın en iyi 5G telefonu iPhone 12
TEKNOLOJİ
Huawei CEO'su: Dünyanın en iyi 5G telefonu iPhone 12

Dijital dönüşüme talibiz

  • Netaş CEO’su Ali Emir Eren ise, Netaş’ın iletişim teknolojilerini yerli olarak sunmak için çalıştığını ve ülkeye 4 milyar doların üzerinde tasarruf sağladığını vurguladı. Eren, “Yerli ArGe gücümüzü, ZTE’nin telekomünikasyon teknolojilerindeki üstünlüğü ile birleştirerek, oluşturduğumuz sinerji ile ülkemize en üst seviyede fayda sağlamak için çalışacağız” dedi. ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı aynı zamanda Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, ZTE’nin hedefinin dijital ekonominin altyapısını oluşturarak binlerce endüstrinin dijital ve akıllı dönüşümünü sağlamak olduğunu vurguladı.

Türk Telekom yüzde 20 büyüdü: 2022’de 3,2 milyar TL kar
EKONOMİ
Türk Telekom yüzde 20 büyüdü: 2022’de 3,2 milyar TL kar
Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.