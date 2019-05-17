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Teknoloji 8inci sınıf öğrencisi akıllı kask üretti
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BİLİM

8'inci sınıf öğrencisi akıllı kask üretti

Mersin'in Erdemli İlçesi’nde 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Uslu, telefon şarj edebilen akıllı kask üretti. Proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi’nde sergilendi.

Haber Merkezi DHA
Mersin'in Erdemli İlçesi’nde 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Uslu
Mersin'in Erdemli İlçesi’nde 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Uslu

İlçedeki Akdeniz Ortaokulu'nda düzenlenen sergide birbirinden farklı çalışmalar yer aldı. Projeler içinde en dikkat çekeni ise 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Uslu'nun akıllı kaskı oldu. Proje ile motosiklet ve bisiklet sürücüleri, kaskın üzerine yerleştirilen güneş panelinden edinilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile hem telefonları şarj edebiliyor hem de kasktaki ışık sayesinde yolu aydınlatabiliyor.

50 LİRAYA MAL ETTİ

Akıllı kaskın 50 TL'ye mal olduğunu belirterek, projeye ilişkin bilgiler veren Uslu, şunları söyledi:

  • "Akıllı kaskı yapmak için bir kask temin ettim. Daha sonra kaska yerleştireceğimiz bataryanın yerini belirdik. Bataryayı yerleştirdikten sonra paneli bataryaya kaynattık ve ışığı kaska sabitledik. Bunun hepsi 50 TL gibi az bir maliyete yapıldı. Amacımız, bu projeyi geliştirerek patentini almak ve dünyada bütün bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının telefon şarj sorununu ortadan kaldırmaktır"

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