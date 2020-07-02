ABD ne yapsa kar etmiyor: TikTok yılın en çok indirilen uygulaması

En çok indirilen uygulamalar belli oldu.

Sensor Tower tarafından 2020 yılının en çok indirilen uygulamaları açıklandı. Bu uygulamaların başında ise Çinli TikTok geliyor.

Mark Zuckerberg'in sahip olduğu Facebook ise ilk 6'da yer alan 4 uygulamanın sahibi.

Whatsapp ile ikinci sırayı alan şirket Facebook, İnstagram, Messenger gibi uygulamalarıyla da listede üst sıralarda yer alıyor.

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En çok indirilen uygulamalar

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Zoom'un yükselişi

Koronavirüs salgınına kadar kimsenin haberdar olmadığı Zoom uygulaması TikTok ile Whatsapp'ın ardından en çok indirilen üçüncü uygulama oldu. Online video-konferans platformuna talep insanların evden çalışmaya başlaması ile artmıştı.

Listede en çok indirilen 10 uygulama şu şekilde sıralandı: