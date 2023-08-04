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Teknoloji

AB'den Çinli platform için 'çocuk mahremiyeti ihlali' kararı: TikTok'a yüklü miktarda para cezası geliyor

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'a yüklü miktarda para cezası geliyor. Avrupa Birliği (AB) Veri Koruma Kurulu, Çinli sosyal medya platformunun, 13-17 yaş kullanıcılarının verilerinin korunmasıyla ilgili kararı ihlal ettiği yönünde karar vererek TikTok'a önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı. Milyonlarca poundu bulması beklenen cezanın dört hafta içinde açıklanacağı bildirildi.

20:22 . 4/08/2023 Cuma
AA
TikTok

TikTok

Avrupa Birliği (AB), Çinli sosyal medya platformu TikTok'un çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı.

AB Veri Koruma Kurulu, TikTok'un 13-17 yaş kullanıcılarının verilerini korumasıyla ilgili, platformun merkezinin bulunduğu İrlanda'nın Veri Koruma Otoritesi tarafından, karara uymadığı gerekçesiyle 2021'de başlatılan soruşturmaya dair görüşünü açıkladı.

TikTok'a milyonlarca poundluk ceza

Kurul, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak, TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu.

Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza, 4 hafta içinde açıklanacak.

AB Komisyonu, nisanda Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gereğince Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platform ve arama motorlarına sıkı kurallar uygulayacağını duyurmuştu. Bu sınıflandırmaya Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun dahil edildiği açıklanmıştı.

Platformların DSA kurallarına uyması gerekiyor

Belirlenen platformların DSA kapsamında dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi koruma, risk değerlendirmesi yapma, riskleri azaltmaya yönelik adım atma ve dış denetime tabi tutulma gibi kurallara uymaları gerekiyor.



#TikTok
#Avrupa Birliği
#AB Veri Koruma Kurulu
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