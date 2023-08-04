AB'den Çinli platform için 'çocuk mahremiyeti ihlali' kararı: TikTok'a yüklü miktarda para cezası geliyor

YouTube'ta bir videoyu izlemeden önce o videoda ne anlatıldığını özet olarak okuyabileceksiniz. YouTube'un geliştirdiği bu yeni özellik, videoyu hazırlayan kişilerin kendi açıklamaları dışında yapay zeka kullanarak videodaki konuşmaları metne dönüştürüyor ve bir özet metin ortaya çıkıyor