AB'ye koronavirüsle mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı

Teknoloji

Türkiye’nin ilk yerli şehir oyunu Bursa Kültür AŞ’den

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ bir ilke imza attı. Kurum, aileleri ile nitelikli zaman geçirmek isteyen meraklı öğrenciler için kurgusu, içeriği ve tasarımı ile Türkiye’nin ilk yerli şehir oyunu ‘Bilgin Bursa’yı çıkardı.