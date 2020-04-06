Teknoloji ABye koronavirüsle mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı
İNTERNET

AB'ye koronavirüsle mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı

Avrupa Veri Koruma Denetçisi Wojciech Wiewiorowski, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mobil uygulama oluşturması gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Wiewiorowski, çeşitli AB ülkelerinin koronavirüs salgını karşısında kamu sağlığını korumak için farklı mobil uygulamalar geliştirmekte olduklarını açıkladı.

Dijital teknolojideki gelişim sayesinde insanlar ve davranışları hakkında önemli verilerin işlenebildiğini hatırlatan Wiewiorowski, büyük verilerin ciddi sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

arşiv

Wiewiorowski, koronavirüs salgınıyla mücadelede mevcut bütün araçların kullanılması gerektiğine işaret etti.

Kişisel verilerin insanlığa hizmet edecek biçimde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Wiewiorowski, AB çapında ortak bir koronavirüs mobil uygulaması oluşturulması çağrısında bulundu.

Wiewiorowski, söz konusu uygulamanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli biçimde de yapılabileceğini kaydetti.

Koronavirüs ile birlikte hayat "online" oldu
TEKNOLOJİ
Koronavirüs ile birlikte hayat "online" oldu
Abone Ol Google News
CHPnin karantina yalanı

CHP'nin karantina yalanı

Valilikten 'bakkal defteri' iddiasına açıklama.
Ölü sayısı 10 bini geçti

Ölü sayısı 10 bini geçti

​ABD'de tablo giderek ağırlaşıyor.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 649'a yükseldi.
Parayla maske <br>satışı yasak

Parayla maske
satışı yasak

Erdoğan'dan bin yataklı iki hastane müjdesi.
229'u yakalandı

229'u yakalandı

​İçişleri Bakanlığı anında tespit etti.
Fransız bakandan<br>'bağış' çağrısı

Fransız bakandan
'bağış' çağrısı

​'Elinde maske olan vatandaşlarımız hastaneye götürüp versinler'.
Bu ne pişkinlik!

Bu ne pişkinlik!

​Hem yasağı çiğnedi hem de tehditler savurdu.
İkinci dalga korkusu!

İkinci dalga korkusu!

​Çin'de kısıtlamalar hafifledi, turistler akın etti.
Artık maskesiz girilemeyecek!

Artık maskesiz girilemeyecek!

Bakanlık, ​81 ilin valiliklerine yazı gönderdi.
Türkiye'ye<br>moral oldular

Türkiye'ye
moral oldular

80 ve 89 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi.
Öncelik toplum sağlığı

Öncelik toplum sağlığı

TGSP, koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmayacak.
Sütleri<br>çöpe döküyorlar

Sütleri
çöpe döküyorlar

Dünya gıda krizini tartışırken ABD'de ilginç uygulama
12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması.
Duygusal mesafeyi <br>ihmal etmeyin

Duygusal mesafeyi
ihmal etmeyin

​Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Pep'i yıkan haber

Pep'i yıkan haber

Annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Burhan amca <br>hastaneye kaldırıldı

Burhan amca
hastaneye kaldırıldı

​Nezaketiyle Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.