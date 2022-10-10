Teknoloji Ai-Da lordlara hitap edecek
BİLİM

Ai-Da lordlara hitap edecek

Dünyanın ilk ultra gerçekçi insansı robot sanatçısı Ai-Da, İngiliz Lordlar Kamarası’nda “Yapay zeka tehdit mi?” sorusunu cevaplayacak. Dünyada ilk olacak bu konuşma, bir yapay zeka robotunun dünyayı nasıl gördüğünün anlaşılmasına yardımcı olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ai-Da lordlara hitap edecek
Ai-Da lordlara hitap edecek.

Ünlü robot Ai-Da, gelecek hafta İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası’na hitap edecek ve yapay zekanın sanat endüstrisine tehdit olup olmadığına dair soruları yanıtlayacak. Oxford’da modern sanat uzmanı Aidan Meller’ın tasarladığı ve adını 19. yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace’tan alan Ai-Da; sanat, tasarım, müzik ve modanın geleceğine ilişkin bir soruşturma kapsamında Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi’ne ifade verecek.

KAMARA’DA BİR İLK

Ai-Da daha önce, Platin Jübile öncesinde Kraliçe II. Elizabeth’in portresini çizmişti. Robotun gözlerinde kameralar var ve insan özelliklerini işlemek için bilgisayar algoritmaları kullanıyor. Meller, “Ai-Da’nın görsel sanatçı olarak yetenekleri, sanat dünyasının temellerini tartışmaya açıyor” dedi. Ünlü robotun Lordlar Kamarası’ndaki ilk konuşması, bir yapay zeka robotunun dünyayı nasıl gördüğünü ve bunun üreticiliğin geleceği için ne anlama geldiğinin anlaşılmasına yardımcı olacak.

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