Teknoloji Akıllı telefon satışlarında rekor düşüş
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Akıllı telefon satışlarında rekor düşüş

ABD merkezli araştırma firması Strategy Analytics, akıllı telefon sektörüne dair hazırladığı yeni raporunu yayınladı. Buna göre, küresel akıllı telefon satışlarından elde edilen toplam gelir, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında geçtiğimiz seneye göre yüzde 21 azalacak.

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Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarında ortaya çıktığı düşünülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, hemen her sektör gibi akıllı telefon sektörünü de büyük oranda etkiledi. Apple, Huawei ve Xiaomi gibi pek çok markanın üretim üssü olan Çin, salgını kontrol altına alabilmek amacıyla ülkedeki pek çok fabrikayı kapattı. Üretimin durması, akıllı telefon sevkiyatlarına ve satışlarına doğrudan etki etti.

Bugün ABD merkezli araştırma firması Strategy Analytics’in yayınladığı ‘Global Akıllı Telefon Gelirleri’ adlı rapor, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Rapora göre, 2020 yılındaki küresel akıllı telefon gelirleri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 21 oranında düşüş yaşayacak.

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Şirket, Şubat 2020’deki telefon satışları ile ilgili hazırladığı bir başka raporunda, küresel sevkiyatların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüşle 61.8 milyon adet olarak gerçekleştiğini belirtmişti. Karşılaştırma için; geçtiğimiz yılın şubat ayında bu sayı 99.2 milyon adetti. Fakat koronavirüsün arz-talep dengesini bozması, akıllı telefon sevkiyatında tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan, Strategy Analytics’in yeni raporu genel itibarıyla karamsar bir tablo çizmiyor. Webtekno'nun haberine göre; 2021'den sonra bir toparlanmanın olacağına işaret eden rapor, global akıllı telefon satışlarından elde edilen gelirlerin önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 41 oranında artacağını öngörüyor.

Rapora göre, yüksek fiyatlı yeni nesil iPhone'lar ve 5G’li akıllı telefonlar sayesinde gelirler, 2025'te rekor bir seviyeye ulaşacak ve premium segmenti tahmin penceresi boyunca yaklaşık yüzde 70 değer payı üretecek. Orta seviyede konumlanan akıllı telefonlar ise önümüzdeki beş yıl boyunca pazardaki en büyük satış payını oluşturmaya devam edecek. Strategy Analytics’in hazırladığı raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


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