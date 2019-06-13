Akıllı telefonların pil ömrünü artıracak buluş

Carnegie Mellon Üniversitesi'nden araştırmacılar, pil tasarımında yeni bir kilometre taşını temsil eden yarı likit bir lityum metal bazlı anot geliştirdi. Bu yeni elektrot türü kullanılarak yapılan lityum piller, daha yüksek kapasiteye sahip ve tipik lityum metal tabanlı pillerden daha güvenli olabilir.

Sipei Li ve Han Wang isimli doktora öğrencileri yarı likit metal anot olarak kullanılabilecek yeni bir malzeme sınıfı oluşturarak bu yetersizliğin üstesinden gelebildi. Li ve Wang, eşit bir şekilde dağılmış olan lityum mikropartikülleri içeren çift iletken bir polimer/karbon kompozit matrisi yarattı. Matris, oda sıcaklığında akıcı halde kalır ve bu, katı elektrolit ile yeterli bir temas seviyesi oluşturulmasını sağlar. Yarı likit metal anotun garnet bazlı bir katı seramik elektrolit ile birleştirilmesi, pili katı elektrolit ve geleneksel lityum folyo anot içeren pillere göre 10 kat daha yüksek akım yoğunluğunda döndürebilir. Bu pil, aynı zamanda geleneksel pillere göre çok daha uzun bir ömre sahip olur.

Araştırmacılar, yöntemlerinin çok geniş kapsamlı etkilere sahip olabileceğine inanıyor. Örneğin elektrikli araçlar için yüksek kapasiteli piller ve esnek pil gerektiren giyilebilir cihazlarda kullanılacak özel piller oluşturmak için kullanılabilir.