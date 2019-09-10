Teknoloji Akıncı İHA pist başı yapıyor
BİLİM

Akıncı İHA pist başı yapıyor


BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm testleri sorunsuz süren Akıncı İHA’nın bu hafta piste çıkacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Akıncı İHA
Akıncı İHA

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruz İHA'nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Hafta sonu motorları çalıştırıldıktan sonra bütün testlerden başarıyla geçen Akıncı, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltması beklenen Akıncı, havadan taarruz, havadan füze ve F-16 savaş uçaklarının taşıdığı 1 tonluk bombaları da kolaylıkla taşıyacak. 20 metre kanat açıklığı bulunan Akıncı’nın 4,5 ton kalkış ağırlığı bulunacak.

Milli olarak tasarlandı

Akıncı ayrıca havada radar faaliyeti de yürütecek. 4 yıllık hazırlığın ardından sona gelindiğini söyleyen Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:
"Akıncı'ya biz yaklaşık 4 sene oldu başlayalı. Bütün elektroniği, yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği milli olarak kendi mühendis ekibimiz tarafından tasarlanıyor. Bütün ARGE geliştirme süreçlerinden sonra prototip üretim aşaması tamamlandı ve testleri devam ediyor. Bütün uçak bir araya getirildi. İçerisinde onlarca uçuş bilgisayarı, uçuş elektronikleri var.

Tüm mekanik aksam bize ait

Milyonlarca satır yazılım var. Bütün mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz. Hepsi bir araya koyuldu ve denemeleri devam ediyor. Tabii o testlerde teker teker, binlerce adımı doğrulamanız gerekiyor. Şu anda tam güç testini verdik. Tüm bileşenler bir aradayken, o da başarıyla geçti. Bir sonraki adım, yavaş yavaş taksi yaptırmak. Tabii önce emekliyor, biraz daha hızlı yürümeye başlıyor, daha da hızlı yürüyor, tam hızına varınca da kalkıyor. Bütün bunları da otomatik bir şekilde yapıyor. Bizim Mini İHA’da böyleydi. 15 yıl önce biz Türkiye’nin ilk milli İHA sistemini geliştirdik. İlk milli güdüm sistemiydi."

REKLAM

Üretebilen 4 ülkeden biriyiz

Akıncı İHA’nın bu hafta piste çıkacağını söyleyen Selçuk Bayraktar şöyle devam etti:
  • "Akıncı’nın da çalışması yer testleriyle devam ediyor. Akıncı TEKNOFEST’e de gelecek. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, stratejik sınıfta bir insansız hava aracı. Bizim, ülkemiz kriterleri açısından konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabiliyor. Seyir füzesi taşıyabiliyor ve önünde özel bir radarı da olacak. Türkiye’nin yaptığı milli akıllı mühimmatlar var, o görevleri yapabiliyor. Elektronik harp sistemleri taşıyabiliyor. Konvansiyonel harpte ve terörle mücadelede kullanılacak çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. Daha büyük yük taşıyabiliyor. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor."
Erdoğan Ankarada konuşuyor

Erdoğan Ankara'da konuşuyor

ABD'li heyetin kabulünde önemli mesajlar.
Birileri dur demeli

Birileri 'dur' demeli

​Kaza ve cinayet anı görüntüleri için yeni düzenleme şart.
Atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır

Atıldığı söylenen adımlar
kozmetik adımlardır

​Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Aile sayısı <br>20'ye yükseldi

Aile sayısı
20'ye yükseldi

​Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi devam ediyor.
Devriye ortak<br>hedefler farklı

Devriye ortak
hedefler farklı

Yeni Şafak, devriye ve yansımalarının izini sürdü.
Akıncı İHA <br>pist başı yapıyor

Akıncı İHA
pist başı yapıyor

​F-16 savaş uçağının tüm ekipmanlarını taşıyabiliyor.

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile görüştü.

Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye geliyorlar

​ABD'li komutanlar, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edecek.
Talep edilemeyecek

Talep edilemeyecek

​Özel okullarda sürpriz ücrete artık yer yok.
'Vaatle kandırıp<br>uyuşturucuya alıştırıyorlar'

'Vaatle kandırıp
uyuşturucuya alıştırıyorlar'

​Teslim olan PKK'lı terörist dağa kaçırılan çocukları anlattı.
Polis brandayı<br> açınca şoke oldu

Polis brandayı
açınca şoke oldu

​'Kasada koyun var' dediği kamyondan göçmen çıktı.
5 puanlık indirim yolda

5 puanlık indirim yolda

Perşembe günü dolarda ve kredi faizlerinde düşüş bekleniyor.
Okul çantaları 'mezar' oldu

Okul çantaları 'mezar' oldu

​Her biri ​çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil ediyor.
'Fıskiye <br>bu hale getirdi'

'Fıskiye
bu hale getirdi'

​Avcılar'daki trafik kazasının görgü tanıklar, fıskiyeye dikkat çekti.
Bu sabah yakalandı

Bu sabah yakalandı

Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden time mühimmat vermişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.