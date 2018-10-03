Teknoloji Akıncı İHAya ASELSANdan özel radar
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Akıncı İHA’ya ASELSAN’dan özel radar

ASELSAN, tasarım ve üretim çalışmaları Baykar Makina tarafından gerçekleştirilen çift motorlu Akıncı İnsansız Hava Aracı için, özel bir radar geliştiriyor. Hem hava-hava hem de hava-yer modlarında kullanılacak radar tanıtıldı.

Haber Merkezi DHA
Baykar Makina tarafından tasarlanan ve çift motorlu &quot;Akıncı&quot; havada 24 saat kalabilecek.
Baykar Makina tarafından tasarlanan ve çift motorlu "Akıncı" havada 24 saat kalabilecek.

Radarın ilk aşamada 2019-2020 arasında kullanılacak modeli, mekanik yönlendirmeli olacak; sağa/sola, yukarı-aşağıya hareket edecek sistemin iki yıllık testlerinin ardından 2021’den sonra "aktif elektronik taramalı dizi" (AESA) radarı monte edilecek.

AESA radar anteni hareket etmiyor. Sabit duran sistem saniyede binlerce kez yaydığı elektronik dalgalar ile aynı anda farklı yönleri tarayabiliyor. Bu sadece arazi haritalandırma ve aynı anda yüzlerce hedef takip edilebiliyor.


24 saat havada kalacak


Baykar Makina tarafından tasarlanan ve çift motorlu "Akıncı" havada 24 saat kalabilecek. Hava aracının ilkinin tasarımı, geçen Haziran ayında başlamıştı. Servis irtifası 40 bin feet (yaklaşık 13 bin metre) olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak.
1.5 ton "faydalı yük" kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek. Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkacak Akıncı’da uydu haberleşmesi için SAT-COM sistemi yer alacak. Böylelikle aracın menzili çok daha uzatılabilecek.


Gövdenin altında ise Aselsan tarafından geliştirilen CATS sistemi, hedefin takip edilmesi ve görüntü alınması amaçlı kullanılacak.

450 kg yük taşıyabilecek


  • Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olacak Akıncı, 2 adet Roketsan MAM-L, 2 adet 500’er librelik Mk82 (Roketsan TEBER) veya 2 adet Mk82 (TÜBİTAK SAGE KGK kitli) bomba taşıyabilecek. Akıncı gövde içinde 450 kilogramlık faydı yük ile uçabilecek.

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